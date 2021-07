Die zwei Lager sind meist in ihrem Bereich festgefahren. Foto: AFP, EMMANUEL DUNAND; LOIC VENANCE

Die Diskussion, ob nun Android oder iOS das bessere Betriebssystem ist, wird wohl nie enden. Da die Debatte auch immer primär emotional geführt wird, hat sich eine Tech-Seite jetzt dazu entschlossen, diese Gefühle in Grafiken zu verdeutlichen. Das Ergebnis: Android ist insgesamt beliebter als das Apple-Betriebssystem iOS.

Zahlen sprechen lassen

Der Tech-Blog "Electronics Hub" hat ein Gefühlsbarometer entwickelt, das zeigt, wie viel Hass beziehungsweise Liebe einem Produkt entgegengebracht wird. 140 Länder wurden von der Software beobachtet, und Kommentare wurden analysiert und in Statistiken umgewandelt. Die Grafiken zeigen, welches Betriebssystem in welchem Land den Vorzug erhält. Dabei ist das Verhältnis tatsächlich einigermaßen ausgewogen. Auch in den USA, wo man zumeist von einem "Apple-Land" spricht, zeigt sich eine starke Android-Fraktion.

Gehasst wird laut Statistik Android am meisten in Polen und der Slowakei. Apple hat keinen guten Stand in Lettland und Neuseeland. Und falls sich jemand die Frage stellt, wer in Österreich die emotionale Nase vorne hat – es ist Android. (red, 23.7.2021)

Foto: Electronics Hub

Foto: Electronics Hub

Foto: Electronics Hub

Foto: Electronics Hub