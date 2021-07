Brasilien gewinnt. Foto: AFP/TSUNO

Brasiliens Olympia-Auswahl ist am Donnerstag mit einem hochverdienten 4:2-(3:0)-Erfolg im Schlager gegen Deutschland ins Fußballturnier der Spiele von Tokio gestartet. Everton-Legionär Richarlison entschied die Partie mit einem Triple (7., 22., 30.) bereits früh. Die Brasilianer wurden damit als einziger der Titelfavoriten diesem Status gerecht. Frankreich kassierte gegen Mexiko eine 1:4-Niederlage, Spanien spielte gegen Ägypten nur 0:0.

Nadiem Amiri (56.) und Ragnar Ache (83.) ließen die nicht zusammengespielten Deutschen von Trainer Stefan Kuntz in Yokohama noch auf einen schmeichelhaften Punkt hoffen, Paulinho (94.) sorgte jedoch für die endgültige Entscheidung. Matheus Cunha (45.+1) hätte schon vor der Pause auf 4:0 stellen können, scheiterte mit einem Handelfmeter aber an Goalie Florian Müller. DFB-Kapitän Maximilian Arnold (62.) sah die Gelb-Rote Karte und wird im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag fehlen. Brasilien ist dann gegen die Elfenbeinküste gefordert, die die Saudis mit 2:1 (1:1) schlug.

Müde

Spanien tat sich in Sapporo gegen Ägypten schwer, auch wenn das Team mit mehreren EM-Teilnehmern besetzt ist, darunter Jungstar Pedri vom FC Barcelona. Verteidiger Oscar Mingueza von Barca und Mittelfeldspieler Dani Ceballos von Real Madrid mussten allerdings schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Nächster Gegner der Spanier ist am Sonntag die Auswahl Australiens. Die "Socceroos" überraschten mit einem 2:0 (1:0) gegen Argentinien.

Frankreichs Kicker mussten sich Mexiko in Chofu 1:4 (0:0) geschlagen geben. Alexis Vega (47.), Sebastian Cordova (54.), Uriel Antuna (80.) und Eduardo Aguirre (90.) trafen für die Mexikaner. Für Frankreich konnte Andre-Pierre Gignac per Foulelfmeter (69.) zwischenzeitlich nur verkürzen.

Erfolgreiches Japan

Die japanischen Hausherren erwischten hingegen einen Auftakt nach Maß. Der zukünftige Teamkollege von David Alaba bei Real Madrid, Tekefusa Kubo, entschied die Partie gegen Südafrika mit seinem Treffer in der 71. Minute, nächster Gegner ist am Sonntag Mexiko. (APA, 22.7.2021)