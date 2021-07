Konzernchef Diess will auch mit Stromern gutes Geld verdienen. Daimler will bis 2030 vollelektrisch werden

Schön langsam scheinen die Hersteller im vollelektrischen Auto das Fahrzeug der Zukunft zu sehen. Foto: APA/Gindl

Wolfsburg – E-Mobiltät kommt dank strengerer Vorgaben und verschärfter Klimaziele in Fahrt. Während im Corona-Jahr 2020 fast ein Viertel weniger Pkws neu zugelassen wurden, stieg der Elektrofahrzeugabsatz laut Analyse des deutschen Center of Automotive Management (CAM) um knapp 144 Prozent auf 1,3 Millionen Fahrzeuge. 2030 könnte der Marktanteil demnach im besten Fall von derzeit elf auf 90 Prozent steigen. Weltweit sollen batteriegetriebene Autos bis dahin Verbrenner beim Absatz eingeholt haben.

Ein Szenario, mit dem auch der deutsche Autobauer VW rechnet. "E-Autos werden dann deutlich günstiger als Verbrenner sein", sagte Konzernchef Herbert Diess am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung. Dennoch will VW mit dem Verkauf von E-Autos schon bald eine vergleichbare Rendite einfahren wie mit Verbrennern.

Transformation stemmen

Den Weg dorthin skizziert der Konzernchef so: Weitere Einsparungen, die Ausweitung der Plattformstrategie und digitale Mobilitätsdienste. Bis 2025 will VW die nächste Generation einer rein elektrischen und digitalen Plattform (SSP) entwickeln, auf der dann alle Modelle aller Marken und Segmente gebaut werden sollen.

Um die ambitionierteren Klimavorgaben zu erreichen, soll bis 2030 die Hälfte der Neuwagenflotte aus E-Autos bestehen. Finanzieren will man das aus eigener Kraft. "Wir werden weiterhin hohe Cashflows erwirtschaften, um die Transformation zu finanzieren", so Diess. Die Ertragskraft solle durch tiefere Wertschöpfung in den Geschäftsfeldern "Batterie und Laden" weiter steigen.

Die für 2025 in Aussicht gestellte Anhebung des operativen Renditeziels auf acht bis neun Prozent bekräftigte der Konzernchef: "Wir gehen davon aus, dass unsere Margen in der E-Mobilität und im Verbrenner-Geschäft bereits in zwei bis drei Jahren auf demselben Niveau liegen werden".

Electric only bei Daimler

Forsche Töne kommen auch von der Konkurrenz. Daimler kündigte bei einem Investorentag am Donnerstag für seine Pkw-Stammmarke Mercedes-Benz im Kern den baldigen Abschied vom Verbrennungsmotor an. Man werde unter dem Leitbegriff "Electric only" künftig das ganze Mercedes-Geschäft auf elektrisches Fahren ausrichten, hieß es. Daimler will schon 2025 rund 50 Prozent der Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Autos erzielen – doppelt so viel wie bisher geplant. Man bereite sich zudem vor, bis zum Ende des Jahrzehnts "vollelektrisch zu werden" – unter anderem auch durch den Aufbau einer eigenen Zellproduktion im großen Stil. Hier will Daimler mit Partnern weltweit acht Gigafabriken mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Gigawattstunden errichten. (Reuters, rebu, 22.7.2021)