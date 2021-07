Bei den Salzburger Festspielen gab es einen Corona-Fall bei der Jedermann-Premiere. Sofort wurde wieder das Tragen von FFP2-Masken im Saal zur Pflicht. Bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele saßen fröhlich lächelnd der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Landeshauptmann in der ersten Reihe. Maskenlos. Soweit auf dem Foto erkennbar, trug auch im Publikum kaum jemand eine Maske. Sind ja alle geimpft, oder?

Ein ganz normaler Sommer? Foto: Christian Fischer

Die Corona-Taskforce berät ohne Ergebnis über Verschärfungen wegen der Delta-Entwicklung an dem Tag, da die Lockerungen in Kraft treten, die, begleitet von Wohlfühlstatements des Bundeskanzlers, zu Sommerbeginn angekündigt wurden. Man kann sich jetzt auch im Wiener Stephansdom impfen lassen (hält dabei der rührige Dompfarrer Toni Faber persönlich die Hand?). Auch sonst gibt’s innovative Impfangebote, denn die Wahrheit ist, dass die Impffreude deutlich nachlässt. Kanzler und Gesundheitsminister bitten die Jungen dringlich, zur Impfung zu gehen, aber in Wirklichkeit lassen auch die mittelalterlichen Jahrgänge aus.

Der Wiener Vertreter der FPÖ, Dominik Nepp, sagt in einem Interview, die Geimpften seien die wahren Gefährder, denn im Gegensatz zu den Genesenen und den frisch Getesteten könnten sie noch ansteckend sein. "Oh, Urteil, du entflohst zum blöden Vieh", sagt Marc Anton bei Shakespeare.

So ist der Sommer 2021. Wird er dem Sommer 2020 ähneln? (Hans Rauscher, 22.7.2021)