Das Militär hilft mit, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen. Foto: Marcos Pin / AFP

Guayaquil – Bei Krawallen in zwei Gefängnissen in Ecuador sind mindestens 21 Häftlinge ums Leben gekommen. In der Haftanstalt von Cotopaxi seien 13 Insassen getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. In einem Gefängnis in Guayaquil kamen nach Angaben der Behörde acht Häftlinge ums Leben. Bei den Ausschreitungen in den beiden Gefängnissen wurden zudem Dutzende Häftlinge und etwa zehn Polizisten verletzt.

Der Hintergrund der Kämpfe war zunächst unklar. Während der Krawalle im Gefängnis von Cotopaxi wagten zahlreiche Häftlinge die Flucht. 61 flüchtige Gefangene wurden wieder festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

In den Haftanstalten des südamerikanischen Landes kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Im Februar waren bei heftigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen in Ecuador 79 Menschen getötet worden. (APA, 22.7.2021)