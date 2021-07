[Zukunft] Wie Jugendliche die Pandemie erleben und was sie sich wünschen.

[Wirtschaft] Zurück in die Steinzeit oder mutig voran? Klimaschutz entzweit Koalition.

[Kommentar] Kanzler Kurz zum Klimaschutz: Entlarvende Ansagen.

[International] Warum ein Pipeline-Deal rund um Nord Stream 2 Moskau und Kiew pikiert.

Mehr häusliche Isolation seit neuer Bewegungsfreiheit in England. Nach der Aufhebung sämtlicher Covid-Beschränkungen gehen den Supermärkten frisches Obst und Gemüse aus. Engpässe gibt es auch im öffentlichen Dienst.

[Panorama] Corona: Steigende Zahlen, gleiche Regeln.

[Web] "Jedes Land hat Cyberstreitkräfte": Warum Pegasus nur ein Teil des Problems ist.

[Wissenschaft] Nächster Meilenstein: Vorbereitungen für Proben-Transport vom Mars zur Erde.

[Interview] Lothar Matthäus: "Wir haben früher auch nicht geweint".

[Wirtschaft] Bei Heizungstausch sind Pelletsöfen stark im Vormarsch.

[Wetter] In weiten Teilen des Landes gibt es sommerliches und überwiegend sonniges Hochdruckwetter. Allerdings machen sich vielerorts schon am Vormittag Quellungen am Himmel bemerkbar. In der Folge bilden sich speziell über dem Bergland und im Süden auch einige Regenschauer und Gewitter, mitunter können einzelne Zellen auch ins südöstliche Flach- und Hügelland ziehen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Südost. Nach 12 bis 16 Grad frühmorgens erwärmt sich die Luft tagsüber auf 24 bis 30 Grad.

[Zum Tag] 1697: In Leipzig wird erstmals in Deutschland eine Klassenlotterie durchgeführt.