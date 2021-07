Aktuell ist Fauci "Chief Medical Advisor to the President" unter Joe Biden. Foto: AFP

New York – Der US-Immunologe und Präsidentenberater Anthony Fauci (80) wird von der New Yorker Historical Society für seine Verdienste um das amerikanische Gesundheitswesen ausgezeichnet. Fauci solle bei einer Gala im Oktober mit dem "History Maker Award" ausgezeichnet werden, teilte das Museum in Manhattan am Donnerstag mit.

"Es ist uns eine große Ehre, Dr. Fauci für seine jahrzehntelange Arbeit auszuzeichnen und unsere Dankbarkeit für einen Mann auszudrücken, der unserer Nation in einigen ihrer dunkelsten Stunden Hoffnung gegeben hat", sagte die Vorsitzende des Museumskuratoriums, Pam Schafler. Zu den Preisträgern früherer Jahre gehören unter anderen die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton und der frühere New Yorker Polizeichef William Bratton. (APA, 23.7.2021)