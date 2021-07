Foto: APA/dpa/Uwe Anspach

Der britische Sänger und Gitarrist Eric Clapton möchte in Zukunft an keinen Veranstaltungsorten Konzerte geben, wenn an diesen ein Impfnachweis für die Teilnahme notwendig ist. Dies tat er am Donnerstag über den Telegram-Account des Londoner Architekten, Filmproduzenten und Coronamaßnahmen-Gegners Robin Monotti kund.

Damit reagierte Clapton auf die Bekanntgabe des britischen Premierministers Boris Johnson Anfang der Woche, dass ab Ende September Impfpässe als Nachweise für den Eintritt in Nachtclubs und ähnliche Veranstaltungsorte benötigt werden. "Ich möchte sagen, dass ich auf keiner Bühne auftreten werde, vor der ein diskriminiertes Publikum steht. Falls keine Vorkehrungen getroffen sind, um allen Leuten den Zutritt zu ermöglichen, behalte ich mir das Recht vor, die Show abzusagen", schrieb Clapton in seinem Statement.

Auf Telegram teilte er auch einen Link zu seiner Anti-Lockdown Kollaboration mit Van Morrison in der er singt: "Do you wanna be a free man / Or do you wanna be a slave?" Bereits im Mai hatte der Musiker dort öffentlich über die Nebenwirkungen seiner ersten Impfung moniert. (red, 23.7.2021)