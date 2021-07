Bevor sie sich in die Sommerpause begeben und die nächste Staffel vorbereiten, präsentieren die "ÜBER:"-Macherinnen Daniela Emminger und Nika Pfeifer in ihrer Literatursendung (in Kooperation mit dem ALBUM) noch einmal ein Potpourri an Empfehlungen – sowie Lesestoff für den Sommer und alle anderen Jahreszeiten. "Höhepunkte" ist der richtige Titel für dieses Staffelfinale, das einen Bogen von Ludwig Hohl über Jo Imog und Ilse Aichinger bis zu Emily Dickinson spannt.

In Folge #6 von ÜBER: HÖHEPÜNKT mit dabei:

Sjón mit The Demon Flower von Jo Imog + A Collection of Icelandic Magical Staves von Matthew Leigh Embleton

von Jo Imog + von Matthew Leigh Embleton Jopa Jotakin mit Fadenspannung. Eine Verbündung von Ilse Kilic + Clemens Marschalls & Klaus Pichlers Golden Days Before They End + Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens von Juliana Kálnay + Brigitta Falkners Fabula rasa oder Die methodische Schraube + photonen im staub eurer strassen von Gertrud Förg-Thun

von Ilse Kilic + Clemens Marschalls & Klaus Pichlers + von Juliana Kálnay + Brigitta Falkners + von Gertrud Förg-Thun Barbara Hundegger mit Das Geschlecht der Kirsche von Jeanette Winterson

von Jeanette Winterson Andrea Maria Dusl mit Projekt Stadt: Eine Geschichte der Urbanität von Manfred Russo + Die unerhörte Geschichte meiner Familie von Miljenko Jergović

von Manfred Russo + von Miljenko Jergović Josef Winkler mit Orient-Express von John Dos Passos + Notizbuchs eines Schriftstellers von William Somerset Maugham

von John Dos Passos + von William Somerset Maugham Katja Lewina mit Schloss aus Glas von Jeannette Walls

von Jeannette Walls Lily Brettmit Selected Poems of Marina Tsvetaeva von Marina Zwetajewa+ Good Night Rose von Chi Zijian

von Marina Zwetajewa+ von Chi Zijian Ulrike Draesner mit Bergfahrt von Ludwig Hohl

von Ludwig Hohl Valie Export mit Gar ned krank is a ned g’sund von Karl Valentin

von Karl Valentin Tess Lewis mit A Burning von Megha Majumdar + The Shadow King von Maaza Mengiste

von Megha Majumdar + von Maaza Mengiste Jack Hirschman + Agneta Falk mit Finnegan’s Wake von James Joyce

von James Joyce Manfred Bruckner mit Billy Dead + The Mercy Killers + Blameless von Lisa Reardon

+ + von Lisa Reardon Radek Knapp mit Sterntagebücher + Robotermärchen von Stanislaw Lem

+ von Stanislaw Lem Thomas Ballhausen mit Wasserschlangen von Tony Sandoval + Der Wüstenplanet von Frank Herbert

von Tony Sandoval + von Frank Herbert Sophia Süßmilch mit Satiren aus Wien von Manfred Deix

von Manfred Deix Joshua Weiner mit Flucht und Verwandlung / Flight and Metamorphosis von Nelly Sachs + The Collected Poems of Emily Dickinson

von Nelly Sachs + Sybil Gräfin Schönfeldt mit Die größere Hoffnung von Ilse Aichinger

von Ilse Aichinger Susan Stryker mit LOTE von Shola von Reinhold + The Shape of Sex von Leah DeVun

von Shola von Reinhold + von Leah DeVun Joe Wenderoth mit Dunce von Mary Ruefle + 70 Poems von Paul Celan

von Mary Ruefle + von Paul Celan Melissa Febos mit Festival Days von Jo Ann Beard + Love is an Ex-Country von Randa Jarrar. (ALBUM, 24.7.2021)