Ein Jahr nach Plan werden am Freitag trotz Pandemie und deshalb auch ohne Publikum die Olympischen Spiele in Tokio feierlich eröffnet. Von Rudern, Leichtathletik oder Schwimmen über Klettern bis zu Karate oder Siebenkampf – 33 Sportarten in 51 Disziplinen und 339 Wettkämpfen werden in den kommenden zwei Wochen über die Bühne gehen. 75 Athletinnen und Athleten wurden vom Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) nominiert – für einige von ihnen könnten sich Chancen auf eine Medaille ergeben. Was glauben Sie:

Gold, Silber oder Bronze – welche Chancen haben die heimischen Olympionikinnen und Olympioniken in welchen Sportarten? Welche Disziplinen verfolgen Sie am liebsten? Welche interessieren Sie weniger? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 23.7.2021)