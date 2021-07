Mehr als 640.000 Menschen gelten in Österreich als von einer Covid-19-Infektion genesen. Welche Erfahrungen konnten Sie über die letzten Monate mit diesem Status machen? Posten Sie im Forum!

Im Pandemiejargon sind Wörter, die mit einem G anfangen, seit einiger Zeit in aller Munde. Dazu gehören geimpft, getestet und genesen. Auf dieser Basis werden auch Maßnahmen beschlossen – so haben zum Beispiel nur jene Menschen Zutritt zu bestimmten Aktivitäten, die eben eine dieser drei G-Kategorien erfüllen.

Test-, Impf- und Genesenenzertifikat sind über den grünen Pass abrufbar. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Drei, zwei, ein G?

Für den grünen Pass wird eine Genesung ebenso wie eine Impfung oder ein Test problemlos anerkannt, sofern eine Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Auch eine Teilimpfung und der Status "genesen" gelten für den Nachweis, und zwar ab dem Tag der Impfung. Doch seit sich die Delta-Variante in weiten Teilen Europas verbreitet, die Infektionen nach einer kurzen Pause wieder am Steigen sind und sich vor allem im Indoor-Bereich einige Cluster aufgetan haben, reicht in manchen Bereichen das G von genesen nicht mehr aus. Zum Beispiel bei einem Clubbesuch. Für diesen User ist das nicht nachvollziehbar – solange die Zahl der Antikörper hoch ist, sollte keine Unterscheidung getroffen werden:

Welche Erfahrungen haben Sie als Genesene, Genesener in den letzten Monaten gemacht?

Hatten Sie das Gefühl, hinsichtlich Möglichkeiten und Maßnahmen ausreichend informiert gewesen zu sein? Auch was den Antikörpernachweis und die Impfung betrifft? Wurden Sie auf Reisen kontrolliert und hatten Probleme mit dem Genesenen-Nachweis? Wie stehen Sie zur Zwei-G-Beschränkung, die ja Genesene nicht miteinschließt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 27.7.2021)