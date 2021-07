Foto:Seeteufel/Falstaff Streetfood Guide

XO-Beef steht für hochwertiges, fein marmoriertes Fleisch von bis zu 18-jährigen Milchkühen. Im Herbst eröffnen die Unternehmer hinter der Marke, Robert Weishuber und Benjamin Hofer ein eigenes Lokal in der Kettenbrückengasse 15 in Wien. Das Angebot wird Burger zum Konsum vor Ort oder zum Mitnehmen umfassen. Auch eine Fleischvitrine ist angedacht.



Vor einiger Zeit fragten sich Weishuber und Hofer warum gereiftes, zart marmoriertes Fleisch von bis zu 18-jährigen Milchkühen aus Österreich, wenn überhaupt nur im Rück-Import aus Spanien und Frankreich erhältlich war. Dort ist die Qualität von Fleisch von im Vergleich zu Rindern, die mit 12 bis 16 Monaten geschlachtet werden, nämlich sehr wohl bekannt.

XO-Beef bietet fein marmoriertes Rindfleisch von bis zu 18-jährigen Milchkühen aus dem Alpenvorland an

Gemeinsam mit Bauern aus dem Alpenvorland suchen die beiden Unternehmer fein marmoriertes Fleisch aus und lassen es sieben Wochen kontrolliert reifen. Betriebe wie das Mraz & Sohn in Wien, der Mühltalhof in Neufelden oder Walchs Rote Wand Alpenresort in Lech zählen zu den Kunden von XO-Beef.





Falstaff Street Food Guide

Burger, Leberkäse, Burritos oder sogar Austern. Schnelles und einfaches Streetfood gibt es an allen Ecken. Aber wo schmeckt es auch gut? Das Gastro-Branchenmagazin hat seine Community befragt und aus 20.000 Bewertungen einen digitalen "Falstaff Streetfood-Guide" zusammengestellt.



Darin werden 334 Betriebe österreichweit nach "Essen", "Ambiente" und "Service" bewertet.

Hier die Top-Bewertungen aus allen Bundesländern:



Wien

1. Champa, 1230 Wien

2. Joseph Genuss Bistro, 1010 Wien, Ströck Feierabend, 1030 Wien, Cibaria Italiana, 1020 Wien, XO Grill, 1060 Wien, Reserva Ibérica by PACO, 1010 Wien, Maiz, 1050 Wien, SUPPITO, 1060 Wien, Berliner Döner, 1070 Wien

3. Zum Schwarzen Kameel, 1010 Wien

Burgenland

1. Seeteufel, Neusiedl am See

2. Eat & Style, Oberwart

3. Little Bangkok, Purbach am Neusiedler See, Das Steckerlfisch, Trausdorf

Beim Seeteufel in Neusiedl am See gibt es fischiges Streetfood vom Feinsten Foto:Seeteufel/Falstaff Streetfood Guide

Niederösterreich

1. Rakthai, Wiener Neustadt

2. 2Stein, Krems

3. Schmid‘s, Krems an der Donau, Raw Energy, Baden, S’huutsch, Baden

Oberösterreich

1. Leberkas-Pepi, Linz, Steckerlfische Trawöger-Dorfner, Altmünster

2. Ichi go, ichi e, Linz

3. Streatfood Kitchenclub, Mondsee, Maneki Neko, Pasching

Steiermark

1. Frankowitsch, Graz

2. Kaiser Smoked BBQ, Graz

3. Oh My Dog, Graz, Hungry Heart, Graz, Rabenmutti, Graz

Frankowitsch-Brötchen sind ein Klassiker in Graz Foto: Lippzahnschirm

Kärnten

1. Das Bootshaus am Weissensee, Weissensee

2. Zuagrast, Klagenfurt

3. Suppenglück, Klagenfurt, Moni’s Eck, Weisse nsee

Salzburg

1. Josef und Yuki, Obertauern

2. Gauchos del Gusto, Fuschl –

3. Donna’s Thaiküche, Salzburg, Gröberhof Foodtruck, Straßwalchen

Tirol

1. Futterkutter, Innsbruck

2. Die Smokerei, Wattens, Jati, Sölden, Ludwig – Das Burger Restaurant, Innsbruck

3. Koi Bar, Lans

Vorarlberg

1. Hoaklig’s, Götzis

2. GAMS 1648, Bezau

3. The Falling Cow, Bezau

Den gesamten Guide finden Sie hier

(red, 23.07.2021)