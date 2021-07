Bieter sollen entscheiden, welche der Bewerbungen in diesem digitalen Zeitalter mehr Bedeutung hat

Im März 2021 ersteigerte der Initiator der Auktion die physische Bewerbung von Steve Jobs zum Preis von 224.750 Dollar. Foto: APA/AFP/TONY AVELAR

Der Besitzer des physischen Originals von Steve Jobs' Bewerbung stellt auf seiner Website auch das digitale Gegenstück online. Bieter dürfen parallel Angebote abgeben. Am Ende der Auktion soll sich zeigen, welche Version gefragter und damit wertvoller ist.

Koexistenz

Im März 2021 ersteigerte ein Mann die physische Bewerbung von Steve Jobs zum Preis von 224.750 Dollar. Nachdem er auch im Besitz des digitalen Originals in Form eines Non-Fungible Tokens (NFT) ist, ruft er auf seiner Website stevejobsapplication.com dazu auf, darüber abzustimmen, welche der Versionen laut Nutzern wertvoller ist.

Ein Zitat auf der Website erklärt die Motivation des Betreibers. "Wird das einen völlig neuen Markt an dezentralisierten Sammlerstücken eröffnen? Oder erleben wir ein Unentschieden, mit dem Verständnis, dass beide Ideen nebeneinander existieren können – sich sogar ergänzen, während wir auf weitere 50 Jahre an Innovationen zusteuern?"

Bisher zeichnet sich ein eindeutiges Bild. 19 Anbieter haben den Preis der physischen Version bereits auf über 32.000 Dollar ansteigen lassen. Die Bewerbung als NFT liegt am 23. Juli bei rund 1.000 Dollar.

Derzeit scheint der direkt Vergleich zugunsten des physischen Originals auszufallen. Foto: stevejobsjobapplication.com

Neuland NFT

Für viele Menschen ist der Verkauf von digitalen Originalen noch schwer verständlich, kann man doch relativ einfach virtuelle Kopien herstellen. Diese haben dann aber nicht den Echtheitsnachweis, den das Original dank des sogenannten Non-Fungible Tokens besitzt.

Und der digitale Warenhandel mit NFTs reitet derzeit auf einer Erfolgswelle. So wurden schon unzählige Werke auf diese Weise verkauft. Der Quellcode des World Wide Web wurde am 1. Juli 2021 für 5,43 Millionen Dollar verkauft, Edward Snowden verkaufte am 17. April 2021 ein Kunstwerk für umgerechnet 5,5 Millionen Dollar. Bezahlt wurde damals mit der Digitalwährung Ethereum. (red, 23.7.2021)