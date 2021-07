Kompromisslos und einflussreich in der Szene: Musiker und Labelbetreiber Peter Rehberg.

Foto: Editions Mego

Ursprünglich aus dem weiten Techno-Feld heraus, gründeten 1994 Ramon Bauer, Andreas Pieper, Peter Meininger und Peter Rehberg mit Mego ein Label, das international von sich reden machte. Trotzdem verließ sich auch in Wien jeder, der sich für avantgardistische, qualitative und manchmal durchaus herausfordernde Elektronik interessierte, auf das Geschmacksurteil der Labelbetreiber. Was auf Mego erschien, konnte nicht schlecht sein.

Kompromisslos und einflussreich

Die erste Veröffentlichung war 1995 die Fridge Trax EP von General Magic & Pita (Pita war eines der Pseudonyme Rehbergs), die nur mit Geräuschen von Kühlschränken arbeitete. Frühes von Fuckhead, Wegweisendes von Fennesz über Radian bis zu Oneohtrix Point Never fand auf dem Label Platz, das 2005 eingestellt wurde.

Im Jahr darauf wagte Peter Rehberg, der 1968 in Tottenham geboren wurde, einen Neustart und führte das Label unter dem neuen Namen Editions Mego weiter. Kompromisslos und in der Szene einflussreich blieb Rehberg bei den Veröffentlichungen des Labels, die genremäßig immer offener, aber nie beliebig wurden, sowie bei seiner eigenen Arbeit als Musiker – 2019 erschien Rehbergs Pita-Album Get On – bis zuletzt. Nun erlag der Wahlwiener im Alter von 53 Jahren völlig überraschend einem Herzinfarkt. (red, 23.7.2021)