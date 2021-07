Die Healthy Boy Band bestehend aus den Köchen Philip Rachinger, Lukas Mraz und Felix Schellhorn geben gemeinsam mit dem Studio Ortner-Schinko die Healthy Times, eine etwas andere Gastro-Zeitschrift heraus Foto: Niko Havranik

Die Healthy Boy Band, bestehend aus den Köchen Felix Schellhorn, Lukas Mraz und Philip Rachinger zeigt als Gruppe schon länger auf, warum Kochen Kunst sein kann, aber nicht immer ist, nicht alles so ernst genommen werden sollte, und wie Essen Horizonte erweitert. Oder auch nicht.

Das Gastromagazin der Healthy Boy Band betrachtet die Branche auf gänzlich diverse Weise Foto: Healthy Times

Mit ihrem Magazin The Healthy Times in Zusammenarbeit mit dem Grafikstudio Ortner-Schinko bringen sie diese Gedanken schwarz auf weiß. Oder Schwarz auf Gelb, oder als Schrift in Penissform oder als Essay über das Panieren und das paniert sein.

Wobei hinter letzterem Artikel beispielsweise eine Veranstaltung in Frankfurt unter dem Thema "Philosophisch dinieren" in Kooperation mit dem Museum für angewandte Kunst steckt. Die drei Köche zeigten, dass wie Kochen als angewandte Kunst verstanden werden kann und servierten 14 panierte Gänge.

Lukas Mraz, amused Foto: Healthy Times

Darüber hinaus stellen sie sich in Rimini die Frage, ob und wie man dort Panini isst. In Montpellier präsentierten sie im Rahmen einer Performance den ersten und gleichzeitig besten Gerichte Copy Shop der Welt und im Dogenhof in Wien gab es ein Blackout Dinner.

Das Magazin ist im Verlag für moderne Kunst, am Schwedenplatz 2 in Wien erhältlich oder kann dort online für € 17,10 bestellt werden. (red., 24.07.2021)