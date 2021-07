Die mit 5.000 Euro dotiere Auszeichnung wird am Samstag an die österreichische Schauspielerin vergeben

Birgit Minichmayr wird ausgezeichnet. Foto: www.corn.at Heribert CORN

Starnberg – Die österreichische Starschauspielerin Birgit Minichmayr erhält den diesjährigen, vom Fünf Seen Filmfestival in Starnberg vergebenen und mit 5.000 Euro dotieren Hannelore-Elsner-Preis. Die Auszeichnung wird am Samstag überreicht, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Im Anschluss wird das Schweizer Familiendrama "Wanda, mein Wunder" von Bettina Oberli gezeigt, in dem Minichmayr die Tochter des bettlägerigen Pensionisten und Familienpatriarchen Josef spielt.

"Birgit Minichmayr fasziniert einen sofort mit ihrer Präsenz, ihrer Stimme und der meist kraftvollen und intensiven Schauspielkunst – in vielen Filmen und natürlich auch auf der Theaterbühne. Damit hat sie ein deutsches, ein österreichisches und ein internationales Publikum schon begeistert", wird Festivalintendant Matthias Helwig zitiert. Der Hannelore-Eslner-Preis wurde 2019 erstmals im Andenken an die im selben Jahr verstorbenen deutsche Schauspielerin vergeben. Er ging damals an Barbara Auer, im Vorjahr wurde Nina Hoss mit der Auszeichnung gewürdigt. (APA, 23.7.2021)