19.30 DOKUMENTATION

Die Hüterinnen der Farbe Seit Jahrhunderten wird im Süden Mexikos auf traditionelle, sehr arbeitsintensive Weise der Farbstoff Indigo aus der Indigopflanze gewonnen. Doch jetzt steckt das "blaue Gold" in der Krise, weil mangelnder Regen und schwache Ernten den weiteren Anbau bedrohen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Die Salzfürstin – Hallstatt und das weiße Gold Als "weißes Gold" brachte Salz schon vor 2500 Jahren Reichtum und Wohlstand, technische Innovationen, Migration, kulturellen Austausch und frühe Globalisierung. Erzählt wird die Geschichte des Salzbergwerks Hallstatt mit Reenactments und Animationen. Im Anschlussist um 21.05 die Doku Salz – je weniger, desto besser? zu sehen, die Nutzen und Gefahren von Salz beleuchtet. Bis 22.00, Arte

22.00 KRIMIDRAMA

The Town – Stadt ohne Gnade(USA 2010, Ben Affleck) Ben Affleck und Jeremy Renner als Mitglieder einer Bankräubergruppe, der das FBI und unvermutete Liebe in die Quere kommen. Von Affleck als Regisseur mit viel Verve in Boston in Szene gesetzt. Bis 0.15, Servus TV

23.25 TRAGIKOMÖDIE

Good Morning, Vietnam(USA 1987, Barry Levinson) Radio-DJ Adrian Cronauer wird 1965 nach Saigon geholt, um die Moral der US-Truppen aufzumöbeln. Mit seinen manischen Monologen wird er zum Helden der Soldaten und zum Albtraum der Vorgesetzten. Fulminante One-Man-Show von Robin Williams, der am 21. Juli 70 Jahre alt geworden wäre. Bis 1.20, ORF 1

23.30 AGENTENKOMÖDIE

Arabeske (Arabesque, USA 1966, Stanley Donen) David Pollock (Gregory Peck), Professor für alte Sprachen in Oxford, wird von der schönen Yasmin (Sophia Loren) in ein Agentenabenteuer verwickelt. Eskapismus der schönsten Sorte. Bis 1.10, RBB

0.05 LIEBESDRAMA

Sie tanzte nur einen Sommer (Hon dansade en sommar, S 1951, Arne Mattsson) Arne Mattssons lyrisches Melodram war der Skandalerfolg des Jahres 1951. Bis 1.30, MDR

STREAMING

MARVEL UNIVERSE

The Making of Loki Das Ende der jüngsten Marvel-Serie wühlte in der Nachbetrachtung auf. Disney Plus beruhigt die Gemüter allein mit der Information, dass es eine zweite Staffel geben wird. Da ist dann der herzallerliebste Bosnigl wieder mit von der Partie. Bis dahin lindert ein Making-of den Trennungsschmerz. Disney Plus

BISS ZUM LANDEANFLUG

Blood Red Sky Terroristen im Flieger nach New York sind mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert: Geisel Nadja ist in Wahrheit ein Vampir, weshalb an Bord sehr bald das Blut nur so spritzt. Action-Horror aus deutscher Hand. Für Mutige. Netflix

ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Scott & Huutsch Tom Hanks und der sabbernde Hund waren in den 1980er-Jahren ein ziemlich beliebtes Paar. Disney Plus legt die Cop-Dog-Comedy als Serie neu auf. Scotts Sohn Turner erbt den Vierbeiner, und auch er muss sich mit ihm erst einmal anfreunden. Disney Plus

ANGST

Masters of the Universe: Revelation Kevin Smith (Clerks) rollt die Geschichte um den Angstmacher Skeletor neu auf. Mark Hamill, Alicia Silverstone, Justin Long, Lena Headey und Sarah Michelle Gellar leihen den Figuren ihre Stimmen. Serie für die Fans. Netflix (Karl Gedlicka / Doris Priesching, 24.7.2021)

