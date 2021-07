Wien – Der erste Tabellenführer der neuen Saison in der 2. Fußball-Liga heißt SV Lafnitz. Die schon in der vergangenen Saison stark gestarteten Steirer setzten sich am Freitagabend auswärts bei den Juniors OÖ mit 4:2 (3:1) durch. Erster Verfolger ist der FC Liefering, der mit einem 2:0 (0:0) beim Kapfenberger SV ebenfalls alle drei Zähler mitnahm. Dritter Sieger des Abends war der SV Horn nach einem 2:1 (1:0) gegen Vorwärts Steyr.

Der SKU Amstetten und der FAC teilten sich beim 1:1 (0:1) ebenso die Punkte wie Wacker Innsbruck und die Young Violets. Die für einen Platz ganz vorne gehandelten Tiroler holten in Wien nur ein 1:1 (1:0). Die Partie zwischen Aufstiegs-Mitfavorit St. Pölten und Rapid II war schon am Donnerstag aufgrund der schlechten Rasenverhältnisse in der NV Arena in Niederösterreichs Landeshauptstadt abgesagt worden. Die übrigen Partien finden am Wochenende statt.

Vor allem für Wacker war das Remis ärgerlich. Nach einer ob der unsicheren Lage um den Verein turbulenten Sommervorbereitung erwischten die Gäste in Wien-Favoriten nicht den besten Start. Die Young Violets verpassten eine frühe Führung – leisteten sich beim 1:0 der Tiroler aber einen entscheidenden Fehler. Raphael Schifferl missglückte die Ballannahme, über Ronivaldo ging es nach vorne, Lukas Fridrikas vollendete (17.). Wacker, mit Zugang Stefan Hager auf der Bank, verpasste danach Chancen auf das 2:0. So traf Raphael Galle die Stange (43.). Schifferl hatte zuvor für die Wiener auf der Linie gerettet.

Wackers Ronivaldo traf in der zweiten Spielhälfte erneut nur Metall (64.), danach verwaltete die Elf von Trainer Daniel Bierofka das Ergebnis aber zunehmend. Die Jung-Austrianer bestraften dies. Nachdem auch sie einmal die Latte getroffen hatten, war Csaba Mester (78.) eine Minute später zur Stelle. Fridrikas hätte den alten Vorsprung in einer unterhaltsamen Partie dann fast wieder hergestellt, er donnerte den Ball nach einem Solo aber ebenfalls nur an die Lattenunterkante (80.). Mehr war für Wacker nicht mehr drin.

Lafnitz lief in Pasching in einen klassischen Fehlstart. Keito Nakamura brachte die Juniors schon in der 2. Minute voran. Die Gäste ließen sich davon aber nur bedingt beeindrucken. Mario Kröpfl (27.) und Daniel Gremsl (34., 40.) schafften bis zum Pausenpfiff die Wende. Der ehemalige LASK-Stürmer Nicolas Meister leistete bei zwei Treffern die Vorarbeit. Er war es auch, der nach Seitenwechsel auf 4:1 stellte (69.). Für die Juniors konnte Nakamura (75.) noch einmal verkürzen.

Liefering holte in Kapfenberg durch späte Treffer von Elias Havel (70.) und Daniel Owusu (86.) einen verdienten Sieg. Havel traf zunächst die Latte, ehe Nene Dorgeles kurz vor dem Pausenpfiff einen Elfmeter für Salzburgs Ausbildungsverein vergab. Dijon Kameri traf danach noch einmal die Latte für die Jungbullen. Beide Teams beendeten das Spiel zu zehnt. Mario Cetina (53.) sah bei Kapfenberg Gelb-Rot, bei Liefering musste Justin Omoregie (83.) mit Rot vom Feld.

Horns Matchwinner war der von Wacker ausgeliehene Denizcan Cosgun mit einem Doppelpack (15., 59.). Alberto Prada konnte für Steyr per Elfmeter (78.) nur noch verkürzen. Amstetten wurde der Favoritenrolle gegen den FAC ebenfalls nicht gerecht. Wale Musa Alli (73.) holte für die Elf von Neo-Coach Jochen Fallmann zumindest noch den verdienten Punkt heraus. Anthony Schmid hatte die Floridsdorfer per Elfmeter (44.) voran gebracht. (APA, 23.7.2021)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 1. Runde:

Freitag

Young Violets Austria Wien – Wacker Innsbruck 1:1 (0:1)

SKU Amstetten – FAC Wien 1:1 (0:1)

FC Juniors OÖ – SV Lafnitz 2:4 (1:3)

SV Horn – Vorwärts Steyr 2:1 (1:0)

Kapfenberger SV – FC Liefering 0:2 (0:0)

SKN St. Pölten – Rapid Wien II verschoben

Samstag

Blau Weiß Linz – FC Dornbirn 20.00 Uhr

Sonntag

Austria Lustenau – GAK 10.30 Uhr