In der niederösterreichischen Gemeinde soll ein Rechenzentrum auf einer Fläche von rund sechs Hektar entstehen

Künftig auch in Vösendorf vertreten: Microsoft. Foto: REUTERS / Mike Segar

Vösendorf – Der US-Technologiekonzern Microsoft dürfte sich in Vösendorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling ansiedeln. Errichtet wird laut Medienberichten im Bereich der Brunner Heide ein in der Rechenzentrum-Strategie des Unternehmens vorgesehener Standort. Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) bezeichnete das Projekt via Facebook als "Erfolg für Vösendorf". Seitens des Unternehmens gab es zunächst keine Stellungnahme.

Sechs Hektar

Beansprucht werden soll eine Fläche von rund sechs Hektar. Das geplante Objekt wird Umweltstandards erfüllen und der Öko-Linie von Microsoft entsprechen. Die zuletzt ebenfalls angedachte Errichtung eines Logistikzentrums auf der Brunner Heide ist damit nun vom Tisch.

Der US-Technologiekonzern hatte im Oktober 2020 angekündigt, hierzulande in den nächsten zwei bis vier Jahren eine Cloud-Rechenzentrumsregion schaffen zu wollen. Das Gesamtinvestment wurde mit rund einer Milliarde Euro beziffert. (APA, 24.7.2021)