Nach der Hitze kommt das Gewitter, auch diese Woche wieder. Heiß soll es trotzdem bleiben, zumindest im Osten Österreichs. foto: apa/techt

Wien – Heißes Sommerwetter mündet heuer in Österreich fast automatisch in Unwetter. So auch dieses Wochenende, wo am Samstag Temperaturen um 30 Grad herrschten. Im Westen des Bundesgebiets sind bereits gegen Mittag Quellwolken aufzogen, die sich laut Wetterexperten zu Gewittern auswachsen können.

Schon am Vormittag hatten Wetterdienste in alpinen und voralpinen Regionen Unwetterwarnungen herausgegeben. Die Gewitter könnten lokal sehr heftig ausfallen, wenn auch – aus Sicht von Samstagmittag – nicht ganz so intensiv wie jene am vergangenen Wochenende. Mit Sturmböen, Hagel mit bis zu sechs Zentimeter Körnergröße, Starkregen sowie lokalen Überflutungen sei zu rechnen.

Unwetter verschieben sich nach Osten



Die Unwetter dürften sich im Lauf des Samstags weiter nach Osten verschieben, nach Salzburg, in Teile Oberösterreichs und Kärntens. Abends und nachts sollen dann auch Teile Niederösterreichs sowie Wien betroffen sein. Für den Sonntag prognostiziert die Unwetterzentrale kräftige Regenschauer und Gewitter von Salzburg bis ins Mostviertel.

Laut Christian Pesl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) Graz ist die Gewitterverteilung in Österreich keineswegs homogen. In manche Regionen seien sie eher selten anzutreffen, in anderen müsse man durchschnittlich an jedem dritten Tag mit Gewittern rechnen.

Meiste Gewitter laut Blitzstatistik in Steiermark

Der Blitzstatistik des Austrian Lightning Detection & Information Service (Aldis) ist zu entnehmen, dass eindeutig die Steiermark am meisten betroffen ist – und hier besonders die Bezirke Weiz, Graz-Umgebung, Voitsberg und Graz-Stadt. In diesen Regionen sei durchschnittlich mit 2,5 bis 2,9 Blitzen pro Quadratmeter und Jahr zu rechnen. Damit schlage der Blitz etwa im Bezirk Weiz dreimal häufiger ein als in den Bezirken Feldkirch, Landeck oder Horn. (bri, 24.7.2021)