Ein alkoholisierter Pkw-Lenker war am Unfall beteiligt. Weil die Sachlage nicht gänzlich klar ist, wurde eine Obduktion angeordnet

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten dem 16-Jährigen nicht mehr helfen. Foto: APA/JAKOB GRUBER

Grafenegg – Bei einem Verkehrsunfall in Grafenegg (Bezirk Krems) ist Samstagfrüh ein 16-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Beteiligt war Polizeiangaben zufolge ein alkoholisierter Pkw-Lenker. Gänzlich geklärt war der Vorfall allerdings vorerst nicht. Der 21 Jahre alte Autofahrer will mit einem auf der Straße liegenden Bike kollidiert sein. Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete die Sicherstellung von Rad und Kfz sowie eine Obduktion an.

Unfall gegen 4.30 Uhr

Sicher ist, dass der 16-Jährige aus dem Bezirk Krems gegen 4.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Neubruckstraße aus Richtung Grunddorf kommend unterwegs gewesen war. Der 21-Jährige hatte seinen Wagen in die gleiche Richtung gelenkt. Ein Alkotest bescheinigte dem Mann nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner etwas mehr als ein Promille.

Der Autofahrer verständigte die Rettung. Die Helfer konnten allerdings nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Per Rettungsdienst abtransportiert wurde schließlich auch der 21-Jährige. Er wurde in das Universitätsklinikum nach Krems gebracht. (APA, 24.7.2021)