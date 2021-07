Die österreichische Legende setzt sich gleich in zwei Matches an einem Tag durch

Liu Jia ist weiter. Foto: REUTERS/GONZALEZ

Österreichs Tischtennis-Routinier Liu Jia darf am Montag ihre olympische Geschichte fortsetzen. Die 39-Jährige setzte sich am Samstagnachmittag (MESZ) in Tokio in der ersten Runde gegen die Ukrainerin Ganna Gaponowa mit 4:2 (4,-6,-6,4,3,5) durch, nachdem sie einen 1:2-Satzrückstand aufholte. In der zweiten Runde trifft die Froschberg-Spielerin auf die Russin Polina Michailowa, wie Gaponowa eine Verteidigungsspielerin, was Liu Jia normalerweise nicht liegt.

Vor der ersten Runde bezwang die Österreicherin die erst zwölfjährige Hend Zaza aus Syrien klar. mit 4:0. (APA, 24.7.2021)