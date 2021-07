Nutzern, deren RTX 3090 beim Spielen der "New World"-Beta ihr Ende fand, will EVGA unbürokratisch Ersatz zukommen lassen. Foto: EVGA

Zerstörte Grafikkarten sind wahrlich nichts, was die Entwickler eines Games mit ihrem Werk in Verbindung gebracht sehen möchten. Doch eine Reihe plötzlich funktionsuntauglicher RTX 3090 war es, was die Schlagzeilen nach dem Start der geschlossenen Beta von Amazons MMO New World dominierte.

Eindeutig geklärt ist die Ursache für den Ausfall der Grafikbeschleuniger, die im freien Handel derzeit um die 2000 Euro kosten, immer noch nicht. Mittlerweile gibt es aber eine Reihe von Indizien. Und die Ankündigung des Herstellers EVGA, zerstörte Karten kostenlos zu ersetzen.

Die auf Hardware spezialisierte Techplattform Igors Lab bietet zwei Theorien darüber an, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Grafikkarten beim Ausführen eines Spiels physisch zerstört werden. Denn eigentlich sollte das kaum möglich sein, bringt moderne Hardware doch Temperatursensoren mit, um ausgleichende Maßnahmen wie Taktreduktion und Steigerung der Lüfterdrehzahl setzen und sich notfalls auch ganz abschalten zu können.

Zwei Theorien

Igor Wallossek, namensgebender Gründer von Igors Lab, hält EVGA für den Schuldigen an der Misere. Eindeutig lässt es sich nicht feststellen, doch soweit sich die Berichte von Betroffenen überblicken lassen, sorgt New World zwar für Probleme bei RTX 3090-Karten verschiedener Hersteller, jedoch sind es fast ausschließlich jene von EVGA, die dadurch kaputt gehen.

Laut seinen Informationen brennt bei bestimmten Karten von EVGA der Chip für die Lüftersteuerung durch. Die Folge dessen ist auch, dass die Karte kein Bildsignal mehr ausspielt.

Sein Kollege Xaver Amberger hat eine andere Annahme, laut der die Schuld bei Nvidia liegt: Jene Schalter, die für die Messung von Spannungsspitzen zuständig sind, arbeiten in einem zu geringen Messintervall. Dadurch bleiben die Spikes unerkannt, dem Grafikchip selbst wird zu viel Leistung zugeführt und dabei permanent beschädigt. Im Weiteren kommt es dann darauf an, ob es seitens der einzelnen Dritthersteller zusätzliche Sicherungen gibt.

Als "Trigger" für die Probleme war die fehlende Begrenzung für die Bildwiederholrate von New World im Gespräch. Dieses Manko hat Amazon Games mittlerweile mit einem Patch behoben.

EVGA leistet Ersatz

Während die hardwareseitigen Ursachen weiterhin ihrer Klärung harren, gibt es zumindest gute Neuigkeiten für den Großteil der Betroffenen. EVGA hat angekündigt, dass man alle beim Spielen von New World zu Schaden gekommenen RTX 3090-Karten austauschen werde.

Entsprechende Reklamationsformulare werden bereits verschickt, zudem werden die Ersatzkarten bereits verschickt, sobald das Austauschansuchen formell eingereicht und der Originalkauf dokumentiert wurde. Die Besitzer müssen also nicht erst warten, bis der defekte Grafikbeschleuniger bei EVGA eintrifft.

Verdacht an Softwareproblem nicht ausgeräumt

Entgegen der Beteuerungen von Amazon Games, dass New World sich einfach nur standardisierter DirectX-Abrufe bedient und "sicher zu spielen" sei, liegt ein Teil der Schuld möglicherweise trotzdem beim Spiel.

Dem Hardware-Youtuber JayzTwoCents liegen auch Berichte mit Abschaltungen und schweren Problemen vor, die auch andere Grafikkarten betreffen. Neben der RTX 3080 Ti nennt er dabei auch AMDs RX 6900, 6800 XT, 6800 sowie RX 580, was ein starkes Indiz für Probleme mit dem Game selber ist. (25.7.2021)