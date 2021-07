Stimmen

Thomas Silberberger (Tirol-Trainer): "Es ist sehr, sehr ärgerlich, wenn du mit der letzten Aktion aus einem Standard, wo immer was passieren kann, so einen dummen Ausgleich bekommst. Mehr ärgern mich die letzten zehn Minuten. Ab dem Zeitpunkt, wo Kronberger verletzt raus ist, hat die Admira zu zehnt gespielt und wir haben komplett die taktische Disziplin verloren, haben nicht mehr Fußball gespielt. In Wirklichkeit musst du die Admira schachmatt setzen, mit einem Mann mehr und einer 1:0-Führung. Darum ist es umso bitterer, dass man zwei Punkte herschenkt. Aber es ist falsch, Trübsal zu blasen. Ich habe vorher schon gesagt, wir brauchen noch zwei, drei Wochen, das hat man heute gesehen. Wir haben nicht schlecht gespielt, sind aber doch noch extrem ausbaufähig. Es war ein guter, solider Start."

Andreas Herzog (Admira-Trainer): "Wir haben in der Offensive weniger Aktionen gehabt, wie ich erhofft hatte. Kurz vor Schluss noch in Unterzahl, da kann dir oft eh nur eine Standardsituation helfen, die haben wir zum Glück genützt. Jetzt ist die Heimreise um einiges schöner. Es ist eine junge Mannschaft, wir hatten drei Spieler, die heute zum ersten Mal im Profifußball gespielt haben, da musst du über das eine oder andere hinwegsehen. Aber wir werden von Monat zu Monat stärker, wenn die Burschen reifen werden, dann haben wir eine ganz gute Truppe. Heute war es zum Schluss ein glücklicher Punkt. Vom Defensiverhalten war es okay, teilweise haben wir den Gegner zu einfach zu Chancen kommen lassen, da müssen wir noch arbeiten."

