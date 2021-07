In der dritten Sendung der neuen Staffel spricht Nina Horowitz mit Pragmatikern und Pragmatikerinnen in Liebesdingen

Anita ist "kein Hausmütterchen" und wünscht sich einen Motorrad-Fan an ihrer Seite. Foto: ORF/Talk TV/Andreas Scheurer

"Bissl riahrn soll er sich a", fordert Josefa (73), pensionierte Schneiderin aus der Steiermark, von ihrem Zukünftigen. Die Pensionistin will wandern, gemächlich, aber doch will sie noch einiges unternehmen und keinen Couchpotato an ihrer Seite. Die Schönheit sei dabei aber selbstverständlich nebensächlich.

Auch Karl, 87-jähriger Steirer und somit der älteste Kandidat der Jubiläumsstaffel, stellt das Äußere hintan: Schöne Haare und Deutschkenntnisse wären fein, aber Hauptsache, nicht mehr allein. Nach 56 Jahren Ehe, sagt Karl, "ist das Alleinsein sehr einsam halt".

"Kein Hausmütterchen"

Anita (59) hätte gerne einen "Reise-, Tanz- und Bike-Partner", der "kein Hausmütterchen ohne eigene Meinung" erwartet. Vor Motorradfahren und schnellen Autos darf der Neue keine Angst haben, und einen Handwerker würde sie einem Buchhalter auch vorziehen. "Ein bisschen rumschrauben soll er auch können", fordert die heiratswillige Niederösterreicherin.

In der dritten Sendung der neuen, 25. Staffel von Liebesg’schichten und Heiratssachen am Montag, dem 26. Juli 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 spricht Nina Horowitz eher mit Pragmatikern und Pragmatikerinnen in Liebesdingen. Erfrischende Ehrlichkeit und auffallend wenige Plüschviecherln und Engerln bietet die aktuelle Folge.

Pub-Betreiber Hannes (52) liefert sogar eine realitätsnahe Selbstbeschreibung, ohne die Metapher vom Teddybären zu bemühen.

Einzig Elke, Oberösterreicherin, bringt dann doch Farbe und Bling-Bling in die Folge. Gut so, denn zu viel Veränderung verträgt kein Erfolgsformat. (Olivera Stajić, 25.7.2021)