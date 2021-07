Foto: Getty Images/iStockphoto

Innsbruck – Die Tiroler Kriminalpolizei ermittelt seit Sonntag in einem außergewöhnlichen Fall, in dessen Verlauf eine 48 Jahre alte Frau in Innsbruck verletzt in die Klinik eingeliefert wurde. Als Täter wird ihr 26 Jahre alter Sohn verdächtigt. Er hatte gegen 4.00 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und angekündigt, dass er seine Mutter umbringen werde. Dabei nannte er auch die Adresse. Dort fand die Polizei die verletzte Frau.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Sohn sie bedroht, bevor er mit zwei Messern auf die 48-Jährige losging und sie anschließend würgte. Sie befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr, so die Polizei am frühen Nachmittag. Der Sohn war aus der Wohnung geflüchtet und später zurückgekehrt und festgenommen worden. Er war vorerst nicht vernehmungsfähig. (APA, 25.7.2021)