Der Scanner der steirischen Neos wurde zweckentfremdet. Foto: apa / helmut fohringer

Graz – Eine unbekannte Person bewies in den vergangenen Tagen einen liberalen Zugang zu den Themen Eigentum und Nacktheit. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, verschaffte sich jemand Zugang zum Büro der steirischen Neos in Graz und scannte dort sein nacktes Gesäß. Der Scanner der Partei befindet sich demnach in einem unversperrten Vorraum des Büros. Der Besitzer des Hinterteils dürfte über einen Seiteneingang dorthin gelangt sein, den sich die Neos mit einem Lokal teilen.

Der anonyme Besucher verursachte keinen Schaden, das benutzte Gerät wurde aber großflächig desinfiziert. (red, 25.7.2021)