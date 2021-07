Screenshot: Youtube

Ein fast dreieinhalbminütiger Trailer für die elfte und finale Staffel der Horror-Serie "Walking Dead" am Samstag im Rahmen der San Diego Comic-Con at Home veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: "If we live, we live for them. If we die, we die for them."

Rotten Tomatoes TV

Inmitten von mehreren Zombie-Action-Sequenzen sind zentrale Charakteire wie Norman Reedus (Daryl) and Melissa McBride (Carol) zu sehen. Die elfte Staffel der auf den Comics von Robert Kirkman basierenden Serie startet in den USA am 22. August. (red, 25.7.2021)