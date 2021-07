Soldaten des Österreichischen Bundesheeres an der ungarischen Grenze. Foto: APA/BUNDESHEER/GUNTER PUSCH

Nikitsch – Im Burgenland sind am Sonntag 79 Asylsuchende aufgegriffen worden. Wie Bundesheer-Sprecher Michael Bauer via Twitter mitteilte, passierte dies im Gemeindegebiet Nikitsch im Bezirk Oberpullendorf. An der Aktion war neben dem Heer auch die Exekutive beteiligt. Unterstützung gab es laut ORF aus der Luft, ein Polizeihubschrauber war bis in die Mittagsstunden unterwegs.

Erst am (gestrigen) Samstag hatten Innenminister Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) die zahlenmäßige Aufstockung der Soldaten an der Grenze von 1.000 auf 1.400 bekannt gegeben. Besonders die Grenze zu Ungarn sei ein Hotspot für illegale Übertritte, hieß es. Im Burgenland wird ein Lagezentrum aufgebaut, in dem sich Bundesheer und Polizei koordinieren können. (APA, 25.7.2021)