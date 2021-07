Das Problem mit dem QR-Scanner wurde inzwischen behoben. Foto: APA/Helmut Fohringer

die Gültigkeit des seit Anfang Juli verfügbaren grünen Passes kann mittels eines offiziellen QR-Scanners des Gesundheitsministeriums auf qr.gv.at überprüft werden. Neben echten Impf-, Genesungs- oder Testzertifikaten konnten zeitweise allerdings auch Pre-Travel-Clearance-Zertifikate ausgelesen werden. Diese können derzeit bei der Einreise aus einigen Ländern ausgefüllt werden, ohne dass ein 3G-Nachweis vorliegen muss. In den Kategorien "Eintrittstest" und "Nachtgastronomie" bekam man beim Scan jedoch ein gültiges Ergebnis angezeigt. Das Problem wurde inzwischen behoben.

Außerdem: Mit "AUT Alert" wollen Österreichs Behörden künftig vor schweren Unwettern warnen. In anderen Ländern existieren vergleichbare Systeme schon längst, bis Mitte 2022 soll es in allen EU-Staaten soweit sein. Entsprechende Warnungen landen als priorisierte Textnachricht dann direkt am Handy. Und: Das Tool "Heat It" verspricht, mit Hitze den Juckreiz von Moskitostichen lindern zu können. Der STANDARD hat es getestet.

Grüner Pass: Offizieller QR-Scanner konnte zeitweise ausgetrickst werden

"AUT Alert": Wie Österreichs Behörden künftig vor schweren Unwettern warnen

"Heat It" im Test: Mit brennendem Schmerz gegen den Moskito-Juckreiz

"New World": EVGA ersetzt RTX 3090-Grafikkarten, die beim Spielen zerstört wurden

Amazon sucht nach Experten für digitale Währungen und Blockchain-Technologien

Bundeswahlleiter: Gut gewappnet für Cyberangriffe bei deutscher Wahl