Tunis – Der tunesische Präsident Kais Saied hat am Sonntagabend den Premierminister des Landes seines Amts enthoben. Hichem Mechichi darf nach gewaltsamen Protesten in mehreren Städten Tunesiens keine Ämter mehr ausüben. Außerdem wurde das Parlament aufgelöst und die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Der Parlamentspräsident Rached Ghannouchi von der fraktionsstärksten Partei Ennahda nannte den Schritt einen "Putsch gegen die Revolution und Verfassung".

Auch am Sonntag kam es zu Protesten der Bevölkerung; Demonstranten hatten den Rücktritt der Regierung und die Auflösung des Parlaments gefordert, nachdem die Anzahl der Corona-Infektionen stark angestiegen war.

Saied kündigte an, das Land gemeinsam mit einem neuen Premierminister anführen zu wollen, ohne zunächst weitere Details zu nennen. Die Entscheidung wird zur größten Herausforderung für die tunesische Verfassung, die seit 2014 eine Gewaltenteilung zwischen Präsident, Premier und dem Parlament vorsieht.

Warnung an Bevölkerung

"Viele Menschen wurden mit Heuchelei, Verrat und Raub um die Rechte des Volkes betrogen. Ich warne jene, die daran denken, zu ihren Waffen zu greifen", sagte Saied an die Demonstrierenden gerichtet in einer TV-Ansprache. "Wer auch immer eine Kugel abfeuert, dem wird das Militär mit weiteren Kugeln antworten." Saied berief sich auf Artikel 80 der Verfassung, die eine Amtsenthebung des Premiers und die Aussetzung des Parlaments ermögliche.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, bildeten Unterstützer des Präsidenten in Tunis in den späten Abendstunden einen Autokorso, um ihre Zustimmung für die Entscheidungen Saieds auszudrücken.

Wirtschaftskrise, Armut und Korruption

Der Slogan "Das Volk will den Sturz des Regimes", der bei den Protesten zu Beginn der arabischen Aufstände vor zehn Jahren populär wurde, war am Sonntag erneut in Tunis zu hören. Damals hatten anhaltende Massenproteste zur Flucht von Langzeitherrscher Zine El Abidine Ben Ali geführt. Andere riefen Slogans gegen die islamisch-konservative Ennahda, die größte Partei im Land.

Tunesien hat seit den Aufständen von 2011 als einziges Land der Region den Übergang in die Demokratie geschafft. Das Land leidet aber unter einer schweren Wirtschaftskrise, die vor allem die Jüngeren trifft. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Das Misstrauen vieler Tunesier gegen die herrschende Elite ist groß. Seit Jänner kam es wieder zu Protesten im Land. Sie richten sich unter anderem gegen die hohe Arbeitslosigkeit, Armut und Korruption.

Saied wurde 2019 zum Präsidenten Tunesiens gewählt. Mechichi übernahm im vergangenen Sommer das Amt des Premierministers. (Lukas Zahrer, APA, 25.7.2021)