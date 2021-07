Es ist nicht möglich, sich mit 100-prozentiger Sicherheit vor einem Hackerangriff zu schützen. Foto: AFP/Fred Tanneau

An sich haben die Ransomware-Angriffe auf Solar Winds, JBS und Colonial Pipelines mit der Spyware-Affäre rund um Pegasus nicht viel gemeinsam. Schon alleine wegen der Vorgehensweisen und Taktiken, aber auch wegen der verfolgten Ziele. Während in letzterem Fall Politiker, Aktivisten und Journalisten durch autoritäre Staaten abgehört wurden, handelt es sich bei ersterem um Erpressung von Privatunternehmen durch ebenfalls private Gruppierungen. Die Akteure handeln jedoch nicht unabhängig voneinander, stattdessen vermischt sich der Schattenmarkt immer stärker mit staatlich gestützten Aktivitäten. Und: Auch heute zielen die meisten Attacken auf den Menschen – und somit das schwächste Glied – ab. Zumindest in dieser Hinsicht scheinen sich die Fälle zu gleichen.

Doch was heißt das genau? Und warum ist es quasi unmöglich, sich mit 100-prozentiger Sicherheit zu schützen? Dafür muss man einen Schritt zurück machen und darauf eingehen, wie in beiden Fällen vorgegangen wird.

Ransomware kommt dann zum Einsatz, wenn möglichst große Geldsummen erbeutet werden sollen. Hingegen stecken hinter Spyware meist staatliche Bemühungen – und wegen großer Budgets auch entsprechend ausgeklügelte Vorgehensweisen und Taktiken: "Meistens geht es dabei um Zero-Clicks, das heißt, es werden Sicherheitslücken ausgenutzt, ohne dass das Angriffsziel es bemerkt. Dafür werden üblicherweise Zero-Day-Lücken ausgebeutet", erklärt Oded Vanunu, Chief of Product Vulnerability beim israelischen Cybersecurity-Unternehmen Check Point im STANDARD-Gespräch. Im Falle der NSO-Affäre zeigt sich jedoch, dass Staaten die Software-Lösungen nicht unbedingt selbst entwickeln, sondern von Privatanbietern zukaufen. Hier habe sich ein riesiger Markt entwickelt, so Vanunu.

Unbekannte Gefahr

Zero-Days (die im Rahmen des Solar-Winds- und Microsoft-Exchange-Hacks besondere Bekanntheit erlangten) sind Sicherheitslücken, die selbst die Entwickler bisher nicht entdeckt haben und die deshalb auch noch nicht geschlossen werden konnten. Firmen handeln diese teils für Millionenbeträge. Als Beispiel für den oben genannten Zero-Click nennt Vanunu hingegen einen Whatsapp-Anruf oder eine iMessage-Nachricht, die für den Empfänger nicht sichtbar sind und anfällige Protokolle der Applikationen für die Penetration des Systems nutzen. Beide gehen miteinander Hand in Hand – und werden dies auch weiterhin:

"Solange wir Menschen Code schreiben, wird es Schwachstellen geben. Wir sind nicht perfekt", erklärt Ryan Gurney, Chief Information Officer in Residence bei YL Ventures, dem STANDARD. So viele Sicherheitstools es auch gebe, würden die meisten Attacken weiterhin auf den Menschen abzielen. Auch im Bereich der Ransomware seien laut den Experten falsche Systemkonfigurationen, sogenannte One-Days (also bereits bekannte Schwachstellen, für die aber noch kein Update bereitgestellt wurde), und vor allem Phishing das Hauptproblem. Beim sogenannten Spearfishing werden zum Beispiel massenhaft E-Mails versendet, in der Hoffnung, dass schlussendlich eine Person auf den entsprechenden Link klickt und somit die Installation von Schadsoftware initiiert.

Gemeinsamkeit in den Unterschieden

Genau hier scheint sowohl das Problem als auch der Zusammenhang zwischen Spy- und Ransomware zu liegen. Denn IT-Systeme gänzlich fehlerfrei zu machen, und Zero- oder One-Days auszumerzen, ist und bleibt ein Ding der Unmöglichkeit. Für private Endnutzer bedeutet das: Die einzig aktive Schutzmöglichkeit liegt im regelmäßigen Update genutzter Betriebssysteme, um stets auf dem neuesten Stand bezüglich veröffentlichter Security-Fixes zu bleiben. Außerdem sollte der Absender von Nachrichten und E-Mails genau überprüft werden, bevor auf Links geklickt wird. Auch Antivirenprogramme können einem nicht weiterhelfen, bedenkt man doch, dass im Falle von Zero-Days nicht mal die Entwickler etwaige Lücken kennen und die Infiltration meist hochkomplex ist.

Für einige Unternehmen dürfte der Handlungsspielraum hingegen deutlich größer sein: "Es gibt sehr viele Unternehmen, die Cybersicherheit nicht priorisieren", betont Vanunu. Unter anderem würden kleine Firmen Geld für Dinge ausgeben, die viel weniger Relevanz als der Schutz ihrer Daten hätten. "Wird man als kleines Unternehmen angegriffen, kann es einen auslöschen. Die oberste Priorität sollte der Chief Technical Officer (CTO) und die Abwehr von Cyberangriffen sein", fährt er fort.

Dass gleichzeitig die Zahlen versuchter, aber auch erfolgreicher Ransomwareangriffe steigen, hat den einfachen Grund, dass sie immer lukrativer werden. Während vor einigen Jahren noch ein paar Hundert bis Tausend Dollar Lösegeld verlangt wurden, sind es heute oft mehrere Millionen. Mitverantwortlich dafür soll laut dem israelischen Sicherheitsexperten auch der Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin sein. Diese können schlechter zurückverfolgt werden. Transaktionen sind anonymer und einfacher, zudem sind sie aufgrund der Blockchain nicht rückgängig zu machen. Aufgrund des großen Potenzials gibt es immer mehr Angreifer, die immer offensiver vorgehen.

Fortschritt und Wettrüsten

Doch auch die Entwicklung auf der Cybersecurity-Seite steht nicht still. Immer häufiger wird versucht, möglichen Fehlerquellen mit zunehmender Automatisierung entgegenzuwirken: "Eine der wichtigsten Sachen im Feld der Cybersicherheit ist Geschwindigkeit. Deshalb versuchen wir mit Automatisierung, Maschinenlernen und Algorithmen die Vorgänge zu beschleunigen", sagt Gurney. Bis zu einem gewissen Maß handle es sich dabei um eine Art Wettrüsten: "Und ich glaube nicht, dass wir derzeit unbedingt gewinnen, wenn man sich die Nachrichten anschaut."

Eine bombenfeste Zauberformel zum Schutz vor Attacken gibt es also nicht. Schon alleine deshalb, weil der Angreifer – im Gegensatz zum Verteidiger – nur einmal richtigliegen muss, um erfolgreich zu sein. (Mickey Manakas, 26.7.2021)