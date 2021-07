Menschen machen sich Sorgen über die Sicherheit von Impfungen. Die österreichische Apothekerkammer hat eine klare Botschaft: "Impfen ist sicher - Impfen macht sicher". Auf die objektive Beratung in den Apotheken weist die Kammer hin. Nicht an den Schmiedl, sondern an den Schmied richtet sich die Anfrage eines besorgten Impfkandidaten: Der Schmied ist Ulrike-Mursch-Edlmayr, sie ist Pharmazeutin in der Steyrtalapotheke in Neuzeug (die sich auch Gesundheitsgreisslerei nennt) und Präsidentin der österreichischen Apothekerkammer. Ein Impfkandidat thematisiert gegenüber der Apothekerin in einem E-Mail Nebenwirkungen und etwaige Langzeitfolgen der Impfung, vor denen er sich fürchtet und "Salzlösungs-Drops", von denen er gehört hat. Diese sollten angeblich allerlei Unbill verhindern.

"Pro Impfung ist ein Fläschchen nötig"

Eine Antwort kommt prompt per E-Mail mit der Signatur Mursch- Edlmayers, bei den angefragten "Salzlösungs-Drops" ist man offenbar firm. Die Apotheke rät, die Salzlösungen im Webshop des Unternehmens Top Drop zu beziehen und sie empfiehlt ganz konkret: "Pro Impfung ist ein Fläschchen nötig."

Top Drop ist ein Unternehmen, das sich der "Energiemedizin" und "quantenphysikalisch informierter Salzlösungen" verschrieben hat. Spoiler: Hier passt etwas nicht zusammen, bei "informierten Salzlösungen" aus der Apotheke und der Präsidentin einer Standesvertretung, die der Wissenschaft im Wort ist. Ein genauerer Blick auf das Unternehmen Top Drop ist nötig.

Was auch immer "quantenphysikalisch informierte Salzlösungen" sind – Medizin ist es nicht. Foto: privat

"Schwingungsübertragung" auf Salzlösungen und Öle

"Energiemedizin" ist laut Webseite des Unternehmens Top Drop "die Basis für ein gesundes Leben". Die Wirkung der feilgebotenen Produkte basiere auf einer "Schwingungsübertragung": Essenzen, Mineralstoffe, spagyrische Tinkturen (alchemistische Arzneizubereitung) und feinstoffliche Bioinformationen "werden mittels Skalarwellentechnik auf die Trägersubstanzen übertragen." Das klingt wie Homöopathie, aber ohne das lästige Schütteln. Das Produktportfolio von Top Drop ist breit: Es reicht von der "quantenphysikalisch informierten Salzlösung" für Pollenallergiker (17,90 Euro) bis zu naturreinen Ölen im Sprüh-Flacon (27,90 Euro), die den Menschen und dessen Wohnraum gleichermaßen harmonisieren. Die Bedienungsanleitung für den Harmoniespray ist sehr detailliert. Wer sein Wohnzimmer ins gefühlte Lot bringen will, der verpasse zunächst sich selbst zwei Sprühstöße in seiner Aura, dann kann es losgehen: "Sprühen Sie, von der Ost-Ecke beginnend, gegen den Uhrzeigersinn verlaufend in jede Ecke 1 Sprühstoß des Raumsprays Reinigung." Danach ist Sprühen in die Raummitte angesagt, und danach nochmals alle Ecken. Obacht: Diesmal aber gegen den Uhrzeigersinn!

Körperliche und feinstoffliche Impfausleitung

Wer bei der Wohnraumharmonisierung so sattelfest ist, dem vertrauen wir – und offenkundig auch die Steyrtalapotheke – natürlich auch beim Thema "Impfbegleitung". Das Unternehmen Top Drop verspricht: "Unsere Impfbegleitungen werden aufgrund neuer Technologien laufend weiterentwickelt. Sie unterstützen das Immunsystem und Energiefeld des Menschen bei den unterschiedlichen Herausforderungen im Rahmen einer Impfung."

Die Impfbegleitung in Salzlösung ist natürlich auf die jeweilige Vakzine abgestimmt. Die "Impfbegleitung RNA" (9,90 Euro) mildert "allergische Folgereaktionen", die "Impfbegleitung Vektor" fördert die "Ausleitung von Impfbegleitstoffen." Ein netter Zusatzeffekt: Die Sprays wirken nicht nur "körperlich", sondern auch "feinstofflich": Die "Impfbegleitung RNA" etwa "bewahrt vor nicht zuträglichen Informationen durch Stabilisierung des eigenen Energiefeldes." Dagegen klingt sogar die Behauptung, dass Fruchtzwerge "so wertvoll wie ein kleines Steak" seien, wissenschaftlich fundiert. In der "Gesundheitsgreisslerei" werden aber keine Fruchtzwerge beworben, sondern seltsame Salztropfen.

Pharmazeutin im Team von Top Drop und in der Apotheke

Das Unternehmen Top Drop ist recht fein aufgestellt. Das Team umfasst Pharmazeuten, Humanenergetiker und Experten der Radiästhesie. Letzteres ist nichts anderes als ein Euphemismus für die bauernschlaue Esoterikbranche des "Wünschelrutengehens". Für die pharmazeutische Expertise sorgt im Team des Unternehmens Top Drop offenbar Irmgard Ortmann. Was dem Vertrieb der wunderbaren Fläschchen zur "Impfausleitung" vermutlich nicht allzu große Prügel in den Weg legt: Ortmann ist nicht nur Pharmazeutin im Team von Top Drop, sie wird auch auf der Webseite der Apotheke Mursch-Edelmayrs als Pharmazeutin geführt. So nah aneinander können der Vertrieb von Wundermitteln und die fundierte Beratung darob rücken.

Die Apothekerkammer informiert über die Wichtigkeit der Corona-Impfungen. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Stiftung Gurutest fragt ein paar Tage später in der Apotheke Mursch-Edlmayrs nach: Wie sieht es mit Nachweisen zur Wirksamkeit und Evidenz bei den den Salzlösungen von Top Drop aus, von denen man "ein Fläschchen pro Impfung" empfiehlt? Was folgt ist keine Antwort auf die Frage, dafür ein kleiner Aufsatz einer Mitarbeiterin der Apotheke zum gedeihlichen Nebeneinander von "wissenschaftlich fundiertem" und "komplementärmedizinischem" Angebot. Letzteres dürfe "natürlich nur ergänzend" eingesetzt werden: "Dies wird durch die Abgabe über Apotheken und die damit verbundene Beratung sichergestellt."

Worauf wir vergeblich warten: auf ehrliche Beratung

Wir möchten anmerken: Eine fundierte Beratung sehe etwa so aus: "Sehr geehrter Kunde, die Impfstoffe sind sicher, mögliche Nebenwirkungen stehen in keinem Verhältnis zu einer etwaigen Erkrankung. Es gibt keine seriösen Produkte zur Impfbegleitung oder Impfausleitung. 'Quantenphysikalisch informierte Salzlösungen' leiten Impfungen genauso wenig aus wie alte Fahrradschläuche, die man sich unter das Bett legt."

Bei einer derartigen Antwort der Präsidentin der Apothekerkammer klingelte es vielleicht im Kopf des Kunden. Aber nicht in der Kasse der Hersteller von Fantasietropfen. Zur Klarstellung: Mursch-Edlmayrs Apotheke ist rechtlich nichts vorzuwerfen. Apotheken dürfen auch wirkstoff- und wirkungslose Mittel verkaufen, die jegliche Evidenz vermissen lassen und trotzdem viel versprechen. Den schlanken Fuß allerdings lässt die Apotheke der Präsidentin der Apothekerkammer vermissen, wenn sie verunsicherten Kunden Fantasieprodukte für eine imaginäre Impfausleitung empfiehlt.

Schluss mit Mythen: "Impfausleitung" ist nur ein Geschäftsmodell

Schluss mit lustig: Österreich kämpft mit zunehmender Impfmüdigkeit der Bevölkerung. Die Impfskepsis wird beflügelt von Horrornachrichten, die von rechten, esoterischen und verschwörungsplaudernden Influencern, Politikern und Medien verbreitet werden. Fake News über angebliche Impfschäden verbreiten sich in den Sozialen Medien mit einer Geschwindigkeit, auf die sogar die Delta-Variante neidig sein muss. Ängste in Teilen der Bevölkerung sind real. Die Ängste kann man ernst nehmen und zu entkräften versuchen. Man kann aber auch ein Geschäftsmodell daraus machen. Die "Ausleitung von Impfungen" ist so eines. Homöopathen, Esoteriker und Juxpharmazeuten wie Top Drop haben das rechtzeitig erkannt.

Die Apothekerkammer informiert auf ihrer Webseite solide darüber, dass die Vakzine gegen Covid-19 sicher ist und warnt vor Mythen und Fake News der Impfgegner. Die Apotheke der Kammerpräsidentin nährt mit ihrem Ratschlag zur esoterischen "Impfbegleitung" oder "Impfausleitung" Mythen. Vielleicht finden wir den Fehler gemeinsam. (Christian Kreil, 27.7.2021)

Christian Kreil bloggt seit drei Jahren rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Im Frühjahr 2021 erschien sein Buch "Fakemedizin".

Weitere Beiträge des Bloggers