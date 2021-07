Die zur Hilfe gerufenen Rettungskräfte (Symbolbild) konnten dem Kleinkind nicht mehr helfen. Foto: APA/JAKOB GRUBER

Ein Kleinkind ist am Sonntagabend nach einem Fenstersturz in Wien gestorben. Das einjährige Kind war gegen 21 Uhr aus einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Prager Straße in Floridsdorf gefallen und hatte schwerste Verletzungen erlitten, berichtete die Wiener Berufsrettung. Die Einsatzkräfte führten noch eine Reanimation durch, konnten aber trotz aller Bemühungen sein Leben nicht retten.

Buben unter fünf am häufigsten betroffen

Peter Spitzer vom Forschungszentrum für Kinderunfälle des Vereins "Große schützen Kleine" warnt vor der Gefahr, die von Fenstern ausgeht. Er sagt: "Das typische Kind, das aus dem Fenster stürzt, ist laut langjähriger Betrachtung unter fünf Jahre alt (75 Prozent) und männlich (65 Prozent). Jeder zweite Fenstersturz geschieht demnach im zweiten und dritten Lebensjahr. Rund jeder sechste Fenstersturz endet tödlich. Entscheidend sind natürlich hauptsächlich die Fallhöhe und die Beschaffenheit der Aufprallstelle. Der Fenstersturz kommt vor allem bei Mehrparteienhäusern vor. Ab dem dritten Stock steigt die Todesrate signifikant an, ab dem vierten Stock ziehen sich 80 Prozent der Kinder tödliche Verletzungen zu."

Fensterstürze und allgemein Stürze aus der Höhe ereignen sich das ganze Jahr hindurch. Dennoch ist ein Höhepunkt in den Monaten Mai bis September feststellbar.

Vorsicht bei Fenstern geboten

Holger Till, Präsident von "Große schützen Kleine" und Vorstand der Grazer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie, warnt: "Fenster üben auf Kinder eine große Faszination aus. Sind sie geöffnet, ist der Drang, die Welt da draußen zu entdecken, groß. Bei einem Kleinkind ist der Kopf im Verhältnis zum restlichen Körper doppelt so groß und schwer wie bei einem Erwachsenen. Es besteht also die große Gefahr, dass das Kind über alles, das niedriger als auf Nabelhöhe ist, leicht vornüberkippen kann." (APA, red, 26.7.2021)