Vonovia scheiterte bereits zum zweiten Mal an der Übernahme. Foto: Imago

Bochum/Frankfurt – Der Immobilienkonzern Vonovia ist mit der geplanten Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen auch beim zweiten Versuch gescheitert. Mit einer Andienungsquote von 47,62 Prozent des Grundkapitals der Deutsche Wohnen ist die angestrebte Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent nicht erreicht worden, wie Vonovia am Montag mitteilte. Das Übernahmeangebot werde damit nicht vollzogen. "Die eingereichten Deutsche-Wohnen-Aktien werden zurückgebucht."

Buwog und conwert gehören zu Vonovia

Bereits am Freitag hatte Vonovia bekanntgegeben, dass die Mindestannahmeschwelle voraussichtlich nicht erreicht wird. Vonovia und Deutsche Wohnen sind die Nummer 1 und 2 der Branche in Deutschland und beide im Leitindex DAX gelistet. Bei einem Erfolg der 18 Milliarden Euro schweren Übernahme wäre ein Immobiliengigant mit weit mehr als einer halben Million Wohnungen entstanden. Das deutsche Bundeskartellamt hatte das Vorhaben bereits gebilligt. In Österreich gehören die Buwog und conwert zu Vonovia.

Vonovia-Chef Rolf Buch hat aber einen neuen Anlauf nicht ausgeschlossen. Der Branchenriese ist mit 18,36 Prozent der Anteile größter Aktionär von Deutsche Wohnen. (APA, 26.7.2021)