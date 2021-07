Annalena Baerbock kommt in Deutschland nicht aus den Schlagzeilen. Foto: Imago

Die grüne Spitzenkandidatin zur deutschen Bundestagswahl, Annalena Baerbock, entschuldigte sich nach einem Video-Gespräch mit dem Zentralrat der Juden. Darin schilderte sie einen rassistischen Vorfall, der sich an einer Schule eines Bekannten ereignet habe. Weil sie das "N-Wort" sagte, entschuldigte sie sich. "Leider habe ich in der Aufzeichnung des Interviews in der emotionalen Beschreibung dieses unsäglichen Vorfalls das Wort zitiert und damit selbst reproduziert", schrieb Baerbock auf Twitter.

Spitzenkandidaten mehrfach in der Kritik

Das Interview wurde vorigen Dienstag aufgenommen und soll am 1. August online ausgestrahlt werden. Die Grünen hätten sich nun dafür entschieden, das "N-Wort" mittels eines Pieps-Tons zu überspielen.

Annalena Baerbock stand zuletzt bereits wegen eines mutmaßlichen Plagiats in der Kritik. Auch ihr wohl größter Konkurrent, CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet, musste sich nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland für sein Auftreten entschuldigen. Während der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sah man Laschet auf einem Video lachend im Hintergrund. Die deutsche Bundestagswahl findet am 26. September statt. (red, 26.7.2021)