Titmus (li) hatte am Ende mehr zu lachen als Ledecky. Foto: imago images/Shutterstock

Tokio – Das erste der mit Spannung erwarteten olympischen Schwimm-Duelle zwischen US-Star Katie Ledecky und der Australierin Ariarne Titmus ging an die Herausforderin. Die 20-jährige Titmus fügte der Fünffach-Olympiasiegerin in Tokio über 400 m Kraul deren erste Niederlage in einem Olympia-Einzelrennen zu, indem sie Ledeckys Weltrekord der Rio-Spiele in 3:56,69 Min. nur um 0,23 Sek. verpasste. Ledecky hatte lange geführt, im letzten Rennviertel wurde sie um 0,67 Sek. distanziert.

Für die 24-Jährige ist es ein Dämpfer auf dem eingeschlagenen Weg zur erfolgreichsten Schwimm-Olympionikin aller Zeiten. Diese Position nimmt aktuell Landsfrau Jenny Thompson mit acht Titeln ein. Ledecky hatte 2012 über 800 m Kraul sowie 2016 auch über 200 und 400 sowie über 4 x 200 m kraul triumphiert. Noch kann sie Thompson übertreffen, dafür müsste es für die Kraul-Spezialistin aber mit Titeln über 200, 800, 4 x 200 m und bei der Olympia-Premiere von 1.500 m klappen.

Caeleb Dressel zum Ersten

Ledeckys US-Pendant bei den Männern legte hingegen erfolgreich los. Mit der Staffel über 4 x 100 m Kraul gewann Caeleb Dressel als Startschwimmer seinen ersten Titel bei diesen Spielen. Sieben Medaillen sind für den 25-Jährigen im Aquatics Centre theoretisch möglich. Das haben bei einer Olympia-Veranstaltung bisher nur drei US-Amerikaner geschafft – Michael Phelps, Mark Spitz und Matt Biondi. Mit Dressel gewannen in 3:08,97 Min. Blake Pieroni, Bowen Becker und Zach Apple.

Eine spezielle Serie setzte Adam Peaty fort. Der Brite wiederholte über 100 m Brust nicht nur seinen Olympiasieg von 2016, er hat auf dieser Strecke auch bei den drei vergangenen Welt- und den vier jüngsten Europameisterschaften triumphiert. In 57,37 Sek. begnügte sich der 26-Jährige mit der bisher fünftbesten seiner und auch aller Zeiten, die Konkurrenz ließ er dennoch um 0,63 Sek. und mehr hinter sich. Über 100 m Delfin der Frauen schließlich gewann die Kanadierin Margaret Macneil in 55,59 Sek. (APA, 26.7.2021)

Schwimmen – Medaillenentscheidungen

Männer, 4 x 100 m Kraul:

1. USA (Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker, Zach Apple) 3:08,97 Min.

2. Italien (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo) 3:10,11

3. Australien (Matthew Temple, Zac Incerti, Alexander Graham, Kyle Chalmers) 3:10,22

Männer, 100 m Brust:

1. Adam Peaty (GBR) 57,37 Sek.

2. Arno Kamminga (NED) 58,00

3. Nicolo Martinenghi (ITA) 58,33

Frauen, 400 m Kraul:

1. Ariarne Titmus (AUS) 3:56,69 Min.

2. Katie Ledecky (USA) 3:57,36

3. Li Bingjie (CHN) 4:01,084

Frauen, 100 m Delfin:

1. Margaret MacNneil (CAN) 55,59 Sek.

2. Zhang Yufei (CHN) 55,64

3. Emma McKeon (AUS) 55,72