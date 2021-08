Endlich Eis kaufen, ohne die Eltern darum bitten zu müssen, oder sparen, bis sich das heiß begehrte Spielzeug ausgeht – Taschengeld macht es möglich. Den Umgang mit Geld zu erlernen gehört bei den meisten Familien einfach dazu. Ein Sparschwein, wo Eltern und Großeltern hin und wieder Geld reinstecken, und dann beim Weltspartag auf das Sparbuch einzahlen– das sind meist die ersten Berührungspunkte der Kinder mit Geld. Und schließlich gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo die meisten Kinder Taschengeld bekommen. 76 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen bekommen es, bei den elf- bis 14-jährigen Kindern sind es bereits 96 Prozent, die Taschengeld bekommen.

Wie viel Taschengeld bekommt Ihr Kind? Foto: APA/dpa/Patrick Seeger

Viele Eltern fragen sich, ab wann Taschengeld sinnvoll ist und wie hoch der Betrag sein sollte. Häufig wird die Höhe nach dem Bauchgefühl entschieden, und in einer Umfrage hat sich gezeigt, dass bereits Mädchen weniger Geld bekommen als Buben. Demnach erhalten Buben durchschnittlich 41 Euro pro Monat, während Mädchen mit 34 Euro auskommen müssen.

Wie viel Taschengeld ist angemessen?

Das Alter, in dem Kinder in die Schule kommen, sei ein guter Zeitpunkt, um das Taschengeld einzuführen, sagt Philip List, Leiter des Erste Financial Life Park. Außerdem sollte Taschengeld zur freien Verfügung stehen, pünktlich ausbezahlt werden und keinesfalls als Erziehungsmittel verwendet werden. Die Höhe des Betrags sollte angemessen sein. Bei sechs- bis zwölfjährigen Kindern liege dieser pro Woche zwischen 30 und 50 Cents, multipliziert mit dem Lebensjahr des Kindes. Bei Jugendlichen seien es pro Monat zwischen zwei und 3,60 Euro, multipliziert mit dem Alter des Teenagers.

Sparen oder verprassen?

Was Kinder mit ihrem Geld machen, sollte ihnen überlassen bleiben, denn so können sie den Umgang mit dem Zahlungsmittel erlernen. Kinder sind aber große Sparefrohs, wie eine Umfrage von durchblicker.at gezeigt hat. Bei 78 Prozent der Kinder wandert zumindest ein Teil ihres Taschengeldes ins Sparschwein. Der Rest wird hauptsächlich für Spiele, Bücher, Kleidung, Geräte, Apps, Online-Spiele, E-Books oder Kino ausgegeben.

