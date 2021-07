Die Rettungskräfte standen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: APA/JAKOB GRUBER

Lasberg – Nach einem Kohlenstoffmonoxid-Austritt in Lasberg im Bezirk Freistadt sind am Montag drei Personen reanimiert worden. Laut Polizei dürfte es sich um eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder handeln. Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz.

Kinder in Spezialkliniken geflogen

Laut ORF Oberösterreich handelt es sich bei den Betroffenen um ein drei und ein fünf Jahre altes Kind, und auch die 32-jährige Mutter sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Die Kinder seien mittels Rettungshubschrauber in Spezialkliniken nach Deutschland geflogen worden. Auch der Zustand der Mutter sei kritisch, zitiert der ORF Einsatzkräfte. Wo das Kohlenmonoxid ausgetreten ist, ist noch unklar. Kohlenmonoxid ist ein hochgiftiges farb- und geruchloses Gas. (APA, 26.7.2021)