Es stimmt, dass die Bodensee-Schnellstraße (S18) hinlänglich geprüft wurde. Dabei ging es – zumindest in den vergangenen zehn Jahren – aber darum, welche von zwei Trassenführungen, die beide durch ökologisch sensibles Gebiet oder sogar durch Naturschutzzonen führen würden, die bessere ist. Die Gretchenfrage – ob es nicht eine andere Lösung braucht und wie eine solche aussehen könnte – geriet irgendwann in den Hintergrund.

KONTRA: Das Auto als soziale Frage

Auch das beste öffentliche Verkehrsnetz wird das Auto in den kommenden Jahrzehnten nicht vollständig ersetzen, zumindest nicht im ländlichen Raum. In den einzelnen kleinen Gemeinden gibt es immer seltener einen Supermarkt, ein Freibad oder ein Wirtshaus; von Jobs ganz zu schweigen. Zur Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Leben ist es daher nötig, zumindest in die nächste größere Stadt zu fahren. Dieser Trend wird sich nicht umkehren lassen, vor allem nicht kurzfristig.

Mobilität ist in diesem Fall gleichbedeutend mit Lebensqualität. Diese Mobilität muss auch ermöglicht werden, und dazu braucht es gut ausgebaute Straßen. Die angeordnete "Evaluierung" aller großen Asfinag-Projekte durch Umweltministerin Leonore Gewessler sorgt daher in den einzelnen Bundesländern zu Recht für Irritationen; viele Bauvorhaben haben ohnehin schon lange Verzögerungen erlebt.

Sinnvoller wäre es, an den vielen anderen Schrauben zu drehen: Es braucht schnelles Internet auf dem Land, um dort Homeoffice zu ermöglichen. Es braucht Unterstützung für kleine Dienstleister und Händler im Ort, um ein attraktives hyperlokales Angebot zu schaffen. In einem nächsten Schritt muss das Öffi-Netz radikal ausgebaut werden. Erst wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann man anfangen, den Autoverkehr und dessen Infrastruktur so infrage zu stellen. (Fabian Schmid, 26.7.2021)