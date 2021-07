RADIO-TIPPS

13.00 CALL-IN

Punkt eins: Autoverzicht – Gewohnheiten und Hürden Auto-Kritikerin Dorothea Kocsis und Michael Schwendinger, beim VCÖ zuständig für den Bereich Öffentlicher Verkehr, Sharing und Radverkehr, zu Gast bei Andrea Hauer. Bis 13.55, Ö1

23.03 NEUE MUSIK

Zeit-Ton: Spurensuche. HK Gruber und Kurt Schwertsik Ein Teil der Sendung ist der Aufzeichnung der Uraufführung von Kurt Schwertsiks Komposition Haydn lived in Eisenstadt für Viola und Klavier, op. 122, gewidmet, die am 10. Mai 2021 in der Londoner Wigmore Hall stattgefunden hat. Weitere Werke von Schwertsik, aber auch von HK Gruber ergänzen die Aufnahme. Bis 0.00, Ö1 (Doris Priesching, 27.7.2021)