Radikale Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten Anfang des Jahres versucht, das US-Kapitol zu stürmen. Foto: AFP / Samuel Corum

Washington – Der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Erstürmung des US-Kapitols nimmt am Dienstag seine Arbeit auf. Der Angriff auf das Parlament am 6. Jänner gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie. Radikale Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten den Sitz des Kongresses angegriffen, als dort der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November zertifiziert werden sollte.

Die Regierungspartei wollte daraufhin eine unabhängige und parteiübergreifende Untersuchungskommission einrichten, um die genauen Hintergründe der Attacke aufzudecken. Das Vorhaben scheiterte aber am Widerstand der Republikaner im Senat. Daher setzten die Demokraten einen Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses ein, in dem sie eine klare Mehrheit haben. Der Ausschuss wird mit einer Anhörung von Beamten der Kapitols-Polizei beginnen. (APA, 27.7.2021)