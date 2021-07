Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei seinem zweiten Auftritt als Auskunftsperson im Ibiza Untersuchungsausschuss. Nach seiner ersten Befragung ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen möglicher Falschaussage. Einvernommen wird Kurz nun aber von einem Richter oder einer Richterin, wie das Justizministerium entschied. Foto: Fischer

Die Weisung des Justizministeriums, wonach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht vom Personal der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern durch eine Richterin oder einen Richter befragt werden soll, sorgt seit Bekanntwerden am Montagabend für Aufregung.

SPÖ sieht "Eindruck einer Zwei-Klassen-Justiz"

SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim ist der Meinung, dass "das gelebte Recht gebogen und somit der Eindruck einer Zwei-Klassen-Justiz erweckt" werde, weil der Kanzler sich nicht durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einvernehmen lassen wolle. Justizministerin Alma Zadić müsse "erklären, warum Kurz eine Sonderbehandlung erhält". Denn die angewendete Bestimmung der Strafprozessordnung sei bisher nur auf Justizbeamte angewendet worden.

Das Justizministerium beendete mit der Weisung die Debatte darüber, wer den Kanzler befragen soll. Kurz' Anwälte und die Korruptionsstaatsanwaltschaft waren sich in dieser Frage nicht einig – die WKStA argumentierte zuletzt, dass der nun angewendete Paragraf vor ihrer Sonderzuständigkeit geschaffen worden und darum in der Praxis hinfällig sei.

Ministerium betont: Keine politische Frage

Christina Ratz, Sprecherin der Justizministeriums, betonte Dienstagfrüh im "Morgenjournal": "Es ist eine Rechtsfrage entschieden worden, keine politische." Die zuständige Ministerialsektion, der unabhängige Weisungsrat und die Oberstaatsanwaltschaft Wien sehen alle Voraussetzungen für die richterliche Befragung gegeben: besondere Bedeutung des Beschuldigten, der eventuellen Straftat und daher bestehendes öffentliches Interesse an der gerichtlichen Beweisaufnahme.

Hanger: Mangelnde Objektivität der WKStA amtlich

Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza-Untersuchungsausschuss, kritisierte hingegen die WKStA, weil diese das Ansuchen von Kurz' Anwalt um eine richterliche Befragung ablehnte. Einzelne Staatsanwälte hätten bei der WKStA schon bei der BVT-Razzia und vielen anderen Aktionen gezeigt, dass sie von Objektivität weit entfernt seien. "Auch der Abwehrkampf der WKStA gegen die berechtigten Rechtsmittel eines Staatsbürgers macht deutlich, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es um Ermittlungen im politischen Bereich geht. Wir werden solche Ungereimtheiten auch weiterhin konsequent aufzeigen, denn letztlich geht es um die Glaubwürdigkeit der österreichischen Justiz", so Hanger.

Wieso Kurz Beschuldigter ist

Auch das will Ratz nicht gelten lassen: Die Weisung habe nichts mit der Arbeitsweise der WKStA zu tun. Es handle sich schlichtweg um eine Rechtsfrage, ob die drei Voraussetzungen vorliegen, die im Gesetz definiert sind.

Wieso wird Kurz überhaupt als Beschuldigter geführt? Die WKStA ermittelt nach einer Anzeige gegen den Kanzler wegen des Verdachts, den Ibiza-Untersuchungsausschuss in mehreren Punkten falsch informiert zu haben. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie intensiv Kurz unter Türkis-Blau in die Reform der Staatsholding Öbag involviert war – in die Bestellung Thomas Schmids als Chef, aber auch in die Auswahl der Aufsichtsräte beispielsweise. Bei seiner Befragung im Ausschuss hatte der Kanzler seine Rolle diesbezüglich heruntergespielt und sinngemäß von normalen Vorgängen gesprochen. Später aufgetauchte Chatprotokolle legen allerdings eine enge Abstimmung zwischen Schmid und Kurz nahe. (red, 27.7.2021)