Auch weil ich ein Freund von institutionalisierten Empowerment- und Awareness-Leuchttürmen bin.

Der Frauenlauf hat in diesem Universum in Österreich eine ganz zentrale Rolle inne: Die von Ilse Dippmann 1988 erstmals abgehaltene Veranstaltung hat sich in den letzten 32 Jahren zu einer der größten Sportveranstaltungen in diesem Land entwickelt.

Was mit 440 Damen im Schlosspark von Laxenburg begann, brachte 2019, als der Event das letzte Mal stattfinden konnte, über 30.000 Frauen auf die Straße. "Nur" um Sport ging und geht es da nie: Der Lauf unter dem Motto "We run to move" wird als Metapher verstanden und kommuniziert. Dafür, dass Frauen und Mädchen auf sich stolz sein sollen. Dass das alles ganz ohne männliche Be- oder Abwertung, Relativierung oder gar Erlaubnis gilt und funktioniert. Und dass es wichtig ist, diejenigen, die sich nicht oder noch nicht trauen, abzuholen.