Die Flagge von L'Manburg ist außerhalb der Community des Streamers Dream nur wenigen bekannt. Foto: Tubbo/Dream SMP/krikienoid.github.io/flagwaver

Die Covid-Maßnahmen der Regierungen in aller Welt bewegen die Gemüter. Ein besonders heißes Eisen ist eine etwaige Impfpflicht, die vielerorts diskutiert und mancherorts für bestimmte Berufsgruppen auch schon beschlossen wurde. In den USA verlangt etwa das Department of Veterans Affairs von seinen 115.000 Mitarbeitern im Bereich der Medizin und Pflege, sich binnen zweier Monate impfen zu lassen. In New York stehen öffentliche Angestellte vor der Wahl, sich bis zum Schulstart impfen zu lassen oder sich wöchentlichen Tests zu unterziehen.

Auch in London gingen kürzlich tausende Kritiker der Maßnahmen, darunter auch viele Impfgegner, auf die Straße. Sie protestierten im Rahmen der "Freedom Rally" gegen die Corona-Politik der britischen Regierung. Bei dieser Demonstration wurden auch allerlei Flaggen geschwungen. Eine fiel dabei mehreren Beobachtern besonders auf, denn sie hat mit der Pandemie oder realer Politik nichts zu tun, sondern kommt aus der Community eines bekannten Videospiels.

Kaum bekannte Flagge

Ein schwarzer Halbkreis mit gelben Rand, Streifen in Blau, Weiß und Rot sowie drei "X" kennzeichnen das Banner, das neben diversen Transparenten und auch einer "Trump 2020"-Flagge wehte. Geübten Vexillologen dürfte schnell auffallen, dass diese Kombination aus Formen und Farben keine bekannte interstaatliche Organisation, Staatenbund oder ein reales Land repräsentiert.

Bei "The Focus" ist man dem Ursprung der Flagge auf den Grund gegangen und fündig geworden. Das Banner gehört, im weitesten Sinne, zum Minecraft-Universum. Genauer gesagt zu einem fiktiven digitalen Staat namens "L’Manburg" (immer wieder auch "L’Manberg" genannt). Das bedarf aber weiterer Erklärung, denn die Nation dürfte auch den meisten Minecraft-Spielern wenig sagen.

Der Unabhängigkeitskampf zwischen L'Manburg und Greater Dream. TubboLIVE

Minecraft-Stadtstaat

Entstanden ist L’Manburg auf dem Server "Dream SMP", der vom Minecraft-Streamer Dream betrieben wird. Dieser bot Gamern eine Rollenspiel-Welt, was bedeutet, dass alle Teilnehmer angehalten sind, sich eigene Charaktere zu schaffen und sich in ihren Handlungen und ihrer Kommunikation im Kontext der Eigenschaften derselben und der Spielwelt zu bewegen. Diese Vorgabe wird je nach Spielgemeinschaft aber unterschiedlich streng umgesetzt.

Ein grober Überblick: Die digitale Mikronation entstand im Zuge eines Unabhängigkeitskrieges zwischen den Europäern und den Amerikanern auf dem Server Mitte 2020. Ende Juli präsentierte der damalige Präsident "Tubbo" schließlich die Flagge. Blau und Weiß sollen Freiheit und Frieden repräsentieren, Rot das virtuelle Blut, das für die Unabhängigkeit vergossen wurde. Der umrandete Halbkreis soll wiederum die Mauern von L’Manburg symbolisieren. Später folgte sogar eine eigene Hymne, angelehnt an Hallelujah von Leonard Cohen.

Precious Jewel Amor

Unter den Spielern und dem Streampublikum erwies sich das fiktive Land in der kurzen Zeit seines Bestehens als ziemlich populär. Es wurde auch allerlei Merchandise offiziell und inoffiziell verkauft, darunter auch die Flagge und verschiedene Textilien, auf denen sie abgebildet ist. Entsprechende Produkte finden sich bis heute auf Marktplätzen wie Aliexpress und Amazon.

Nach verschiedenen Konflikten, sowohl innerhalb der L’Manburg-Einwohner als auch mit den alten Feinden der "Greater Dream"-Fraktion, wurde der Stadtstaat schließlich im vergangenen Jänner weitgehend zerstört und aufgegeben. Mit "L'Sandberg" ist aber bereits ein Quasi-Nachfolger im Entstehen.

Zu schnell gegoogelt

Auf Twitter sorgte das Auftauchen der Flagge jedenfalls für einige Reaktionen ehemaliger Spieler und Zuseher. Und es gibt auch eine sehr plausible Theorie dazu, wie sie auf der "Freedom Rally" gelandet sein könnte. Ihr Träger dürfte auf der Suche nach Demo-Ausstattung einfach "freedom flag" als Suchbegriff bei Google eingegeben haben. Dort taucht das Banner von L’Manburg bei vielen Nutzern als erstes oder eines der ersten Ergebnisse auf.

Verzichtet man darauf, nähere Beschreibungen zu lesen, so besteht natürlich Verwechslungsgefahr mit tatsächlichen "Freiheitsflaggen", wie etwa der "Freedom Flag" des Virginia War Memorial, die dem Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September 2001 gewidmet ist. An jenem Tag wurde auch ein Passagierflugzeug in das Pentagon, dem Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums, gelenkt, das sich in Arlington, Virginia, an der Grenze zu Washington, D.C., befindet. (gpi, 27.7.2021)