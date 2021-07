"Es wäre vollkommen falsch, zu glauben, dass wir in Zukunft das Klima dadurch retten können, dass wir uns nur noch im Verzicht üben", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vergangene Woche. Klimaschutz dürfe uns nicht zurück in die Steinzeit versetzen, meinte er ebenfalls. Gegenstimmen und Kritik an seinen Aussagen ließen nicht lange auf sich warten. So widersprachen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sowie Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer dem Kanzler vehement – viel eher sei es jetzt sofort an der Zeit zu handeln. "Wer glaubt, die Klimakrise bewältigen zu können, ohne etwas zu verändern, der lebt in der Steinzeit", so Maurer.

Auch der Grazer Ex-TU-Direktor kritisiert Kurz in einem offenen Brief scharf. Neben technologischen Innovationen sei vor allem eine Verhaltensänderung der Gesellschaft nötig, die wiederum den bewussten Verzicht auf Verzichtbares miteinschließe. Was denken Sie:

Wie stehen Sie der Aussage des Kanzlers gegenüber? Unter welchen Umständen wäre es möglich, das Klima zu schützen, ohne Verzicht zu üben? Welche politischen Entscheidungen wären angesichts der aktuellen Lage notwendig, um in der Klimakrise gewappnet zu sein? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 27.7.2021)