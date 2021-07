Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am Donnerstag Scheich Mohammed bin Zayed Al-Nahyan empfangen. Der Kronprinz gilt als mächtige Figur am Persischen Golf

Mohammed bin Zayed Al-Nahyan ist Kronprinz von Abu Dhabi und gleichzeitig Vize-Kommandant der Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate. Foto: EPA / Andy Rain / POOL

Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfängt am Donnerstag den Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, zu einem offiziellen Besuch in Wien. Neben einem Arbeitsgespräch ist dabei auch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geplant, wie der Bundespressedienst am Dienstag mitteilte.

Der 60-jährige Kronprinz ist gleichzeitig Vize-Kommandant der Streitkräfte der VAE und gilt als eine der mächtigsten Figuren am Persischen Golf. Unter seiner Führung zählen die schwerreichen VAE, die gemeinsam etwa der Fläche Österreichs entsprechen, zu den größten Rüstungsimporteuren der Welt.

Kurz wird Scheich bin Zayed Al-Nahyan mit militärischen Ehren am Ballhausplatz in der Wiener Innenstadt begrüßen. Der Kanzler war selbst bereits 2018 und 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten und traf dort auf den Kronprinzen. (APA, 27.7.2021)