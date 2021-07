Dieses Foto entstand während eines Nena-Konzerts 2019. Foto: Katharina Schiffl

Die deutsche Popmusikerin Nena sorgte wegen eines Auftritts am Sonntagabend für Schlagzeilen – allerdings nicht unbedingt für positive. In mehreren Videos ist sie dabei zu sehen, wie sie sich zu den Hygienevorschriften des Veranstalters äußert. Dieser drohte, die Veranstaltung abzubrechen, weil die Regeln von den Zusehern nicht eingehalten wurden: "Es darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht", hört man die Musikerin deshalb auf der Bühne sagen.

Bald darauf begann auf Twitter #Nena zu trenden, in zahlreichen Postings erntet die Sängerin Kritik und Spott, andererseits finden sich auf dem Kurznachrichtendienst auch etliche Solidaritätsbekundungen aus den Reihen der "Querdenker" und Corona-Maßnahmen-Kritiker.

Nicht neu, nicht allein

Für Diskussionen über mögliche Verschwörungserzählungen sorgte Nena bereits vergangenen Oktober, in einem Instagram-Beitrag schrieb sie nämlich: "Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Daher kommt mein Vertrauen ins Leben." Ihr gesunder Menschenverstand zerlege zudem die "Informationen und Panikmache", die von außen auf uns einströmen würden, in Einzelteile. Sie betonte damals aber, nicht als Corona-Leugnerin verstanden werden zu wollen.

Im Laufe des vergangenen Jahres gingen auch weitere – mehr oder weniger – prominente Musiker mit ihrer Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie an die Öffentlichkeit. Bekannte Beispiele sind der deutsche Schlagersänger Michael Wendler, der auf Telegram inzwischen mehr als 150.000 Abonnenten hat. Aber auch Popstar Xavier Naidoo verbreitet bereits seit Monaten immer krudere Behauptungen.

Beliebt und kritisiert zugleich

Sieht man sich in einschlägigen österreichischen und deutschen Telegram-Gruppen um, sind vereinzelt auch die Videoaufnahmen vom Nena-Konzert zu finden. Ihre Kritik an den Hygienevorschriften wird als Revolution gegen eine vermeintliche Diktatur und Unterdrückung hochstilisiert.

Mittels des Messenger-Dienstes verkündete vor wenigen Tagen zudem Sänger und Gitarrist Eric Clapton, keine Konzerte mehr an Veranstaltungsorten spielen zu wollen, die einen Impfnachweis der Zuseher verlangen.

(red, 27.7.2021)