Anna Lucia Richter (Zerlina) und Davide Luciano (Don Giovanni) in Romeoi Castelluccis Salzburger Inszenierung. Foto: APA/BARBARA GINDL

Es begab sich in jener fernen Zeit, als Peter Ruzicka noch Salzburgs Intendant war, dass Regisseur Martin Kušej Don Giovanni mit einigen Damen in Palmers-Dessous konfrontierte. Auch das Publikum kam nicht umhin, die nur halbherzig verhüllte Gesäßnacktheit in Augenschein zu nehmen. Es gab ob der Plakatgröße für die Augen kein Entrinnen. Einige Jahre später war Nacktheit nicht mehr zentral. Claus Guth ließ Giovanni zum tödlich verwundeten Junkie mutieren, der seine finalen Stunden im Fiebertraum durchlebt. Der rasend nahende Tod stand ihm zeitlebens gut, und auch bei Romeo Castelluccis aktueller Version spielt das drohende Ende eine Rolle.

Zunächst zwar eine subtile, in seinem letzten Augenblick allerdings wird Giovanni durchgeschüttelt, als wäre der ruhelose Moralverächter nicht nur in die Steckdose des Begehrens geraten, sondern auch in eine echte. Es ist ein imposanter Augenblick der Selbstentäußerung: Giovanni ist nackt, beschmiert sich mit weißer Farbe, entmaterialisiert sich quasi in einem Akt der Selbstübermalung und geht in dem weißen Einheitsraum auf. Der kultiviert singende Davide Luciano (nur beim Ständchen schwächelte er), der an sich einen eher weichen Lebemann gab, ist hier ganz zuckender Todeskörper.



Philosoph mit Knalleffekten

Romeo Castellucci ist im Grunde der gewohnte präzise Gestenphilosoph, der diesmal aber auch auf optische Knalleffekte setzt. Tatsächlich saust von der Decke – in Begleitung einiger dann hüpfender Basketbälle – ein sportliches Auto auf die Bühne des großen Festspielhauses herab, um das Erscheinen von Giovanni und Diener Leporello (durchaus vital: Vito Priante) anzukündigen.

Für Giovanni wird später aber auch ein Klavier herabgewuchtet, auf dessen Resttasten der tendenziell Melancholische bisweilen auch einige schräge Töne improvisiert (quirliges Hammerklavier: Maria Shabeshova). Giovanni ist im Grunde der eher nachdenkliche Einsame, der nicht erst auf der Flucht ist, seitdem er den Commendatore (durchaus eindringlich am Schluss als Unsichtbarerer: Mika Kares) mit dessen eigener Krücke erstickt hat.

Dass um ihn herum der Tod schwebt und dies immer auch mit den Damen zu tun hat, sieht man aber schon bei Donna Anna (intensive Momente, tolle Pianokultur, aber intonatorisch nicht immer sattelfest: Nadezhda Pavlova). Sie trägt nicht nur wallendes Schwarz. Es begleiten sie auch Rachewesen der Unterwelt, die nach Giovanni greifen. Und wenn Giovanni Zerlina (prägnant: Anna Lucia Richter) zu betören versucht, schwebt eine schwarze Todeskutsche herab. Giovanni steigt natürlich nicht in den Sarg auf Rädern, bis zu seinem Ende dauert es noch in diesem leergeräumten Kirchenraum, der vor der Ouvertüre durch Arbeiter von sakraler Symbolik befreit wird.

Surreales Assoziationstheater



Der Raum ist für Castellucci eine Art weiße Wand, auf die er Bilder und Szenen malt. Es ist surreales Assoziationstheater mit Bezug zu Adam, Eva, Apfel und Antike wie auch zu heiter-barockem Steh- und Schreittheater.



Besonders an Don Ottavio (ein grandioser Lyriker: Michael Spyres) entzündet sich Castelluccis einmal auch heitere Fantasie. Er ist quasi der Clown ohne rote Nase, der mit Pudeln unterwegs ist, um Donna Anna zu beeindrucken. Heldische Symbole (u. a. Teile von Ritterrüstungen) und heldische Posen werden jedoch zu Symptomen der Selbstüberschätzung eines sympathischen Tollpatschs. Nicht dass solche Szenen rund um Don Ottavio als Fußnoten wirkten. Aber Castellucci geht es schon um dieses ungezügelte Begehren, das Giovanni repräsentiert, auch um die Folgen dieser ewigen Jagd nach dem Reiz der ersten erotisch aufgeladenen Begegnung.

So ergänzt Castellucci gerne die Damen mit nackten Doppelgängerinnen. Donna Elvira (glänzende lyrische und impulsive Momente: Federica Lombardi) aber hat für Giovanni noch eine andere Überraschung parat. Aus einem Fauteuil hüpft ein kleiner Junge und sucht die Nähe von Papa Giovanni, der sich ängstlich abwendet. Auch grundsätzlich: Am liebsten will er verschwinden, dieser Giovanni, sich auflösen, verstecken und unbemerkt seinen Charme versprühen. Bei Giovannis Fest herrscht denn auch weißer Nebel, es geht fast unter, dass an Giovannis Fuß ein Skelett hängt.

Musikalisch drastische Akzente



Dirigent Teodor Currentzis und sein musicAeterna Orchestra sind an das Ganze gewissermaßen seelisch angebunden. Der originelle Extremist sucht den drastischen Akzent, brutal sind manche Akkorde. Auf der andere Seite verlangsamt er in Liebesdingen, lässt die Zeit fast anhalten und erreicht in Giovannis Betörungsszene mit Zerlina ein Höchstmaß an Poesie. Grandios.

Dieser schlanken Musikauffassung und ihren pointierten Einsprengseln steht Castelluccis Idee gegenüber, an die 150 Damen auf die Bühne zu laden, damit sie in diversen Konstellation Giovanni bedrängen und anklagen. In diesen Massenszenen scheint jedoch die originelle Präzision der Inszenierung etwas gar sehr nachzulassen. Und dass sich die Damen dann auch entkleiden müssen, vervollständigte die partielle Trivialität eines bemerkenswerten Abends. Großer Applaus für alles und alle. (Ljubiša Tošić, 27.7.2021)