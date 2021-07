In der Seestadt Aspern ist ein Umzug im Gang. Allerdings kein alltäglicher, denn hier übersiedelt ein ganzes Haus.

Auf Baufeld J11 im Seeparkquartier befanden sich bis vor wenigen Tagen die beiden Bauteile der Pop-up-Dorms. Das mehrfach ausgezeichnete temporäre Studentenheim in Passivbauweise, das u. a. den internationalen Immobilienpreis Fiabci World Prix d'Excellence in Gold einheimste, hatte hier schon bei der Errichtung 2015 (der zweite Bauteil kam 2017 dazu) ein Ablaufdatum: Die Idee hinter den Pop-up-Dorms war von Beginn an, noch nicht bebaute Baufelder zwischennutzen zu können, und zwar gleich mehrere Baufelder hintereinander.